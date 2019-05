Officieel: Mercedes GLE 580 met biturbo V8

Na de geruchten is hier het officiële bericht, inclusief een set foto's.

Zouden autofabrikanten afgesproken hebben om op deze donderdagochtend een lading SUV V8-nieuws te lanceren? Na de BMW X5/X7 M50i, de prijs van de Volkswagen Touareg V8 TDI is er ook nog nieuws te melden over een Mercedes SUV. En het heeft te maken met een V8.

In New York presenteerde het merk de GLS 580. Een variant met achtcilinder, voor de Mercedes-rijder die wel veel cilinders willen rijden, maar geen pronkerige AMG hoeft. Kort daarop volgden geruchten dat de Duitsers met meer 580-modellen gingen komen en jawel. Hier is de Mercedes GLE 580.

Onder de kap een 4.0-liter biturbo V8. De motor levert 490 pk en 700 Nm koppel. De achtcilinder is een mild-hybride en werkt met de EQ Boost technologie van Mercedes. Deze techniek, met aan boord een 48v-motor, helpt de auto zuiniger te maken.

Voorlopig komt de GLE 580 alleen in de Verenigde Staten op de markt. Het is niet duidelijk of de GLS 580 of de GLE 580 naar Europa komen. Mercedes Nederland was niet bereikbaar voor commentaar om antwoord te geven op deze vraag. De Mercedes-Benz GLE line-up bestaat in de VS uit de GLE 350, GLE 350 4MATIC, de GLE 450 4MATIC en nu dus de GLE 580. De nieuwe 580 is er in het land van The Donald vanaf 76.800 dollar.