Dit merk komt met de eerste elektrische Hot Hatch

Is het een Yaris? Een 208? Of toch een BMW?

De elektrische auto begint telkens meer gemeengoed te worden. Natuurlijk, er is een dorpje dat dapper weerstand blijft bieden aan elektrificatie, maar in de toekomst van de automobiel zijn (deels) elektrische aandrijflijnen onontbeerlijk. Daarbij is de motor slechts één onderdeel van een auto. Er zijn zo veel meer criteria die een auto geweldig maken.

Denk aan een Hot Hatch bijvoorbeeld. Ja, daar moet een sterke motor in zitten. Er zijn echter genoeg elektrische aandrijflijnen met veel vermogen, dus dat zit wel snor. Het stuurgedrag, de wegligging, de relatief lage prijs, de praktische eigenschappen en de acceleratie kunnen allemaal in orde zijn zonder dat er ‘vroem-vroem’ geluiden aanwezig zijn.

Maar welk merk komt er dan het eerst mee? De Golf GTE valt af. Die auto is niet geheel elektrisch en absoluut niet sportief, toch wel een belangrijk criterium. Naar alle waarschijnlijkheid gaat het MINI worden die het spits gaat afbijten, zo weet AutoCar te melden.

De MINI Cooper S E, zoals de auto volgens hen gaat heten, zal de eerste elektrische performance-hatchback worden. Het gaat bij deze auto niet om de maximale range, maar de maximale lol die ermee kunt beleven. De MINI Cooper S E staat op het UKL1 platform, dat voor de gelegenheid is aangepast voor een elektrische aandrijflijn. Over de aandrijflijn gesproken, dat word de motor uit de i3 S, dus met 184 pk vermogen en 270 Nm aan koppel.

Tot slot even een kritische noot. We gaan niet zeuren om het gebruik aan geluid, zo bijzonder klinkt een viercilinder ook weer niet. Nee, heel erg belangrijk bij een Hot Hatch is het weggedrag. Dat moet speels, kwikzilverig en lichtvoetig zijn. Met een elektrische aandrijflijn help je dat om zeep door het idioot hoge gewicht van de accu’s. Echter, al het extra gewicht kan nu wel lager geplaatst worden. We zijn benieuwd hoe MINI dit op gaat lossen. Qua uiterlijk zal de Cooper S E een combinatie worden van de Cooper S en de MINI Eclectric Concept uit 2017. Naar verluidt wordt de auto later dit jaar onthuld, om de 60e verjaardag van MINI luister bij te zetten.