Officieel: Porsche moet eerste dieselauto terugkopen

Hoplakee!

Het is deze week eindelijk raak in Duitsland. Het dieselschandaal is ondertussen alweer enkele jaren aan de gang, maar nu pas worden de eerste concrete stappen naar vergoeding gezet. Voor de eerste maal heeft een Duitse rechter uitgesproken dat Porsche een van zijn gemanipuleerde auto’s moet terugnemen en de eigenaar een flinke schadevergoeding moet betalen.

De zaak is afgehandeld door Landgericht Stuttgart. De rechter heeft de vrouw die de rechtszaak tegen Porsche heeft gestart deze week in het gelijk gesteld. Volgens de dame is Porsche schuldig aan het misleiden van de klant, terwijl het dondersgoed op de hoogte was van het foutieve product dat het verkocht. De Stuttgartse jury was het met de vrouw eens dat Porsche immoreel heeft gehandeld, door een auto te verkopen waarvan ze wisten dat ermee gesjoemeld werd. Hierdoor liep de vrouw tevens de kans dat haar auto ingenomen zou worden door de Kraftfahrt-Bundesamt (KBA).

Omdat de vrouw door de rechter in het gelijk is gesteld, moet Porsche de auto terugnemen en het volledige aankoopbedrag vergoeden. Daaroverheen moet de autofabrikant nog een 5 procent aan rente betalen. De auto in kwestie is een Cayenne Diesel uit 2014, met een 262 pk zescilinder naar Euro 6-normen. De Cayenne behoort tot de 60.000 auto’s die Porsche eerder terugriep om te laten fixen.

Als vanzelfsprekend gaat Porsche niet direct met de uitspraak akkoord. Porsche beweert uiteraard dat de uitspraak verkeerd is en zal daarom in hoger beroep gaan om de boete te ontwijken. Logisch, want als de Duitsers toezeggen, dan zullen er ongetwijfeld meer Porsche-eigenaren hun graantje willen meepikken en is de autofabrikant straks miljoenen, zo niet miljarden euro’s kwijt aan vergoedingen. (Bron: Frankfurter Allgemeine Zeitung)