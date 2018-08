“Niet-gefixte sjoemeldiesels worden van de weg gehaald”

Aanpakken, die lui.

Wanneer de dominostenen beginnen te vallen, dan vallen ze allemaal. Volkswagen zal hier ongetwijfeld bekend mee zijn, aangezien ze, om deze reden, om de zoveel weken in het nieuws verschijnen. Dit alles nog altijd in navolging van het dieselschandaal van enkele jaren geleden. Deze week is het weer raak, want nadat Zwitserland eerder bekendmaakte geen sjoemeldiesels van Porsche te willen accepteren, lijkt Duitsland nu hetzelfde te doen.

De tactiek is echter niet helemaal hetzelfde. Waar Zwitserland het importeren van niet-gefixte sjoemeldiesels tegenhoudt door ze simpelweg geen kenteken te geven, werkt het in Duitsland iets minder preventief. De Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) heeft laten weten dat eigenaren van VAG-bolides (Volkswagen, Audi, Porsche, etc) rekening moeten houden met een keiharde maatregel: de auto kan van de weg gehaald worden.

Dit heeft alles te maken met het feit dat de desbetreffende fix voor het sjoemelprobleem, waarbij de emissiewaarden van de uitstoot werden gemanipuleerd, al ruim anderhalf jaar beschikbaar is. Wie nog altijd niet naar de garage is gegaan om de auto te laten fixen, is in feite bezig met illegale praktijken. Dit schreef de KBA aan Automotive News

“The recall [for affected VW diesel cars] is compulsory. Cars that are not fixed can eventually be taken out of service. Subject to the release date of the updates, the car owner has had about a year and a half. Plenty of time, to take part in the recall.”