Huh? Dit is géén Land Rover Defender

Niet genoeg geld voor een stoere Brit? Japan helpt.

De Suzuki Jimny van de vorige generatie was met recht een showroom-dinosaurus. De kleine offroader heeft het van 1998 tot 2018 volgehouden met niks meer dan een paar kleine wijzigingen. Meer had de auto niet nodig, want hij was goedkoop en zat boordevol met Japanse eenvoud en betrouwbaarheid. Want wat er niet op zit, kan ook niet kapot. Maar dat zorgt er wel voor dat het interieur van de auto een soort kerker werd. Onderstaande afbeelding is een interieur van de tot en met 2018 verkochte Jimny. Ja, echt.

Dat kan wel wat frivoler, bovendien is het lang niet meer zo duur om een compacte offroader wat Land Rover-trekjes mee te geven. Daarom staat er nu een gloednieuwe Jimny (rijtest) in de showrooms. Het interieur kreeg naast de nodige updates in optisch aspect, een paar leuke offroad-goodies mee. Een versnellingsbak met lage giering bijvoorbeeld, of part-time vierwielaandrijving. Ook elektronische hulpjes als hill descent control zijn aanwezig op de Jimny.

Qua exterieur hoefde er in principe niks te veranderen, maar na 20 jaar wil men wel eens iets nieuws. Verrassend genoeg is de nieuwe Jimny hoekiger dan de vorige en lijkt hij meer retro te zijn dan zijn voorganger. Dat pakt best goed uit: volgens velen is de auto een soort miniversie van de Mercedes G-Klasse. Ironisch genoeg zijn het de Japanners zelf die van een dergelijke uitspraak werk maken: niemand minder dan Liberty Walk presenteerde de Mini-G, een Jimny-bodykit die het onoplettende oog kan laten denken dat er eigenlijk een dikke Mercedes staat.

Maar waar de auto volgens anderen weer veel weg van heeft is de Land Rover Defender. Een wat duurdere offroader die al tientallen jaren hetzelfde recept volgt. Helaas viel het doek voor deze terreinbeul in 2016 en zal de aankomende Defender op het gebied van styling erg afwijken van het originele model. Mocht je toch een soort Defender willen bezitten, dan biedt DAMD Styling een oplossing.

Met het toevoegen van nieuwe lichtunits, een nieuwe grille en de kenmerkende hood bulge met Land Rover-achtige tekst op de motorkap, lijkt de Jimny ineens als twee druppels water op de Engelse mastodont. De tekst op de motorkap is trouwens Little:D, want DAMD vind de auto een kleine Defender. Overigens gaat de vergelijking met de G-Klasse opnieuw op, want je kunt ook opteren voor het Little:G-pakket. Drie keer raden hoe die eruit ziet.

Ook de G-Klasse biedt een perfecte stylingkit voor de Jimny. De Little:G krijgt een kippengaasgrille met twee spijlen en een groot logo mee, die erg doet denken aan die van de Duitse blokkendoos. Oké, laatstgenoemde heeft een ster in de grille en geen DAMD-logo, maar dat heeft een G-Swagon van Mansory of Hamann ook niet. De kenmerkende voorbumper, de AMG-esque velgen en het reservewiel maken de G-look-a-like af. De achterlichten en de afgeronde daklijn leken toch al sprekend op die van de G.

Wat de conversiesets gaan kosten is niet bekend, wel moet je zelf een nieuwe Suzuki Jimny à 26.999 euro aanleveren. Voor écht goedkoop terreinrijden is een Dacia Duster daarom een betere deal, maar de styling van de kleine Jimny is juist zijn charme. Dat benadrukken deze sets als geen andere.