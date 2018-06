Voor 30k maakt TechArt je 911 Turbo S helemaal af

De auto is toch al peperduur, dus die 30 mille voel je ook niet meer.

De 991.2 loopt op zijn einde. Porsche heeft kortgeleden de Speedster gepresenteerd en bij TechArt willen ze ook nog even stilstaan bij deze generatie 911. De tuner komt met een uitzwaai pakket voor de 991.2 911 Turbo S.

De tuning komt in een gelimiteerde oplage op de markt en luistert naar de naam The Exclusive Performance Package »GTsport 1 of 30« by TechArt. Voor 30.000 euro krijg je een breed scala aan aanpassingen. Op het gebied van exterieur zijn er diverse aerodynamische aanpassingen, waaronder een roofscoop, sideskirts en een diffuser. Daarnaast is de Porsche met 30mm verlaagd.

Het echte feest heeft te maken met de geblazen boxermotor. TechArt brengt het standaard vermogen van 580 pk naar 640 pk. Het koppel stijgt van 750 Nm naar 880 Nm. Dit resulteert in een 0-100 tijd van 2,7 seconden en een topsnelheid van 338 km/u. Om het spektakel nog groter te maken, monteert TechArt een nieuwe titanium uitlaat met kleppensysteem.

In het interieur zijn diverse subtiele aanpassingen te vinden. Check het nieuwe stuurwiel en de schakelpook met gele details. Het is slechts een voorbeeld. Als klant kun je zelf de kleuren bepalen.

De aanpassingen aan je 911 Turbo S kosten in totaal 29.991 euro. Wees er snel bij, want het blijft bij die 30 stuks.