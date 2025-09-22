Onderzoek: 1 op de 5 Nederlanders wil binnenkort elektrisch rijden

De EV-vrees in Nederland wordt alsmaar kleiner.

Ook hier onderin de Autoblog-reactiesectie zijn genoeg EV-connaisseurs te vinden. Welkom vrienden en vriendinnen, leuk dat jullie er zijn. En goed nieuws voor ze: er komen steeds meer metgezellen bij. Uit onderzoek van Marktplaats blijkt dat steeds meer Nederlanders zichzelf binnen vijf jaar zien overstappen naar elektrisch rijden.

Marktplaats hield precies een jaar geleden ook al dit onderzoek. Nu kunnen we samen met de koop- en verkoopwebsite bekijken hoe het gedrag van Nederlanders is veranderd in één jaar tijd. Vorig jaar gaf slechts 13 procent van de respondenten aan dat het waarschijnlijk is dat ze binnen 5 jaar een elektrische auto zullen aanschaffen. Dit percentage is gegroeid naar 20 procent, oftewel één op de vijf ondervraagden.

Ook op de negatieve punten van een EV kopen zien we steeds minder respondenten. 30 procent heeft last van actieradiusangst (wat vorig jaar 37 procent was) en 17 procent is bang dat er te weinig laadstations zijn voor het rijden van lange afstanden. Vorig jaar was dit al vrij laag met 21 procent. 61 procent zegt dat elektrische auto’s nog te duur zijn, tegen 66 procent in 2024. Ook interessant: 38 procent zegt elektrisch te willen rijden als geld geen rol zou spelen.

Hoeveel mag een EV kosten?

De belangrijkste reden is dus de prijs van een elektrische auto. Marktplaats heeft ook gevraagd naar hoeveel geld de respondenten willen uitgeven aan de milieubewuste auto. De meesten (44 procent) kiezen voor een bedrag tussen de € 10.000 en € 20.000. Een kwart wil minder dan € 10.000 betalen en iets minder mensen (23 procent) vinden tussen de € 20.000 en € 30.000 een acceptabel bedrag. Tussen € 30.000 en € 40.000 (6 procent) of € 40.000 of meer (2 procent) zijn voor veel mensen te hoge bedragen.

In 2024 zei 82 procent €20.000 of minder te willen uitgeven aan een tweedehands EV, nu is dat gedaald naar 69 procent. Daarentegen is 31 procent juist bereid om €20.000 of meer uit te geven, waar dit in 2024 nog maar 18 procent was. Voor deze mensen is er goed nieuws. Marktplaats ziet de gemiddelde prijs van een EV dalen.

Tweedehands EV kopen

Michiel Aker, Head of Mobility bij Marktplaats, geeft tekst en uitleg: ”In december 2023 was dit [de gemiddelde prijs van een tweedehands EV op Marktplaats] nog ruim €38.000, en in augustus van 2025 is dit gedaald naar minder dan €33.000, een daling van 13,2 procent. In diezelfde periode hebben we het aanbod zien verdubbelen van ruim 11.500 EV’s naar 20.300 waarbij de meeste groei dit jaar te zien was. We verwachten dat het stijgende aanbod de prijs verder zal drukken.”

Aker legt ook uit waarom steeds meer Nederlanders bereid zijn om elektrisch te gaan rijden: ”De drempels om een elektrische auto aan te schaffen worden steeds lager. De afgelopen jaren zijn er grote stappen gezet in de ontwikkeling en infrastructuur waardoor de prijzen dalen, het rijbereik groeit en het Europese laadnetwerk zich steeds verder uitbreidt.”

Daarnaast is er nog een ontwikkeling die zorgt voor meer gebruikte EV-occasions: ”Ook het tweedehandsaanbod blijft groeien doordat er veel voormalige leaseauto’s op de markt zijn gekomen. Het onderzoek laat duidelijk zien dat deze ontwikkelingen het vertrouwen van de Nederlandse consument versterken. We verwachten dat deze trend zich de komende jaren zal blijven ontwikkelen en steeds meer Nederlanders overstappen naar elektrisch rijden.”