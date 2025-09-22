BMW X5 van Neue Klasse heeft voor ieder wat wils (maar je moet wel geduld hebben)

BMW wedt op vijf (!) verschillende paarden met de grote SUV.

Al jaren en jaren timmert BMW aan de waterstofweg. In 2021 schreven we al over een prototype van de X5 dat op waterstof liep. Het idee was om nu, in 2025, op grote schaal waterstofauto’s te produceren. Dat gaat niet meer lukken. Vier jaar na de eerste prototypes heeft BMW weer nieuws rondom de waterstofauto, namelijk een prototype.

Op deze manier klinkt het alsof er weinig progressie is geboekt, maar daar doen we BMW mee tekort. De gecamoufleerde auto op de foto’s is namelijk het laatste prototype voordat de productie van de waterstof-X5 begint. Het duurt echter nog wel even voordat de SUV klaar is met testen en uit de fabriek komt gerold.

Waterstof-X5 is ”een echte BMW”

Het Beierse automerk heeft samen met Toyota een nieuw generatie brandstofcelsysteem voor waterstofauto’s gemaakt. De derde generatie van de waterstofaandrijflijn is kleiner, krachtiger én efficiënter waardoor de actieradius en het vermogen hoger liggen terwijl het energieverbruik lager is. Hoe groot de actieradius en vermogen zijn, is nog onbekend. De vorige iX5 Hydrogen heeft een vermogen van 401 pk en een range van 504 kilometer.

Naast een leuk rijbereik en genoeg power moet de grote SUV ook lekker sturen. Michael Rath, vicepresident Hydrogen Vehicles van BMW, belooft dat de X5 ”een echte BMW” zal zijn met ”het typische BMW-rijplezier”. Het duurt wel nog even voordat je dit plezier kunt beleven. In plaats van 2025 begint de serieproductie pas in 2028.

BMW werkt niet alleen aan waterstofauto’s, maar ook aan de broodnodige waterstofstations. Samen met andere grote bedrijven investeert BMW in het uitbreiden van de infrastructuur. Het doel is uiteraard om waterstof groter te maken in de mobiliteitswereld. Of zoals BMW-bestuurslid Joachim Post het zegt: ”Waterstof speelt een essentiële rol in wereldwijde decarbonisatie, daarom zetten we ons in om de technologie vooruit te helpen.”

Wedden op vijf paarden

Ook over drie jaar kopen wij allemaal geen waterstof-X5. En ook de EV-overname komt voor 2028 nog te vroeg. Daarom krijgt de BMW X5 van de Neue Klasse-generatie maar liefst vijf verschillende aandrijfvormen. Waterstof dus, maar ook volledig elektrisch, plug-in hybride, benzine én diesel, al zal die laatste niet relevant zijn voor ons Nederlanders. Al moeten we nog wel ruim tweeënhalf jaar wachten op de nieuwe X5.