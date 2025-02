Waarom dit de laatste gouden Ferrari van Joel Beukers is

Dan kun je nog zoveel schreeuwen als je wilt, Ferrari zal wat van de jouw keuze in kleurstellingen vinden.

Ben jij Joeeeel, die zijn Ferrari zwart houdt? OF BEN JIJ JOEL! DIE SCHIJT HEEFT AAN FERRARI EN ZIJN PUROSANGUE GOUD LAAT WRAPPEN!!!

Als je geen idee hebt waar dit hierboven op slaat: gefeliciteerd, je bent minder verziekt door het internet dan ik. Goed, Joel Beukers dus. Poederverkoper, schreeuwlelijk en fitnessmotivator houdt ervan om zijn auto’s chromegoud te laten wrappen. Zo ook zijn Ferrari 812 Superfast die je hierboven ziet. Later haalde Beukers er onder andere nog een zwarte Testarossa en een (vooralsnog) rode Purosangue bij. Waarschijnlijk blijven die twee laatste in hun originele kleur.

Ferrari is het namelijk zat dat klanten hun auto’s wrappen in de meest afgrijselijke kleurstellingen. Denk aan de gouden Ferrari van Beukers, de camouflage wrap van Lapo Elkanns 458 Italia of diens Tailor Made Purosangue. Dat vindt de baas van Ferrari, Benedetto Vigna.

Meer rood op straat

Vigna is er nog niet helemaal aan uit hoe hij zijn klanten in bedwing gaat houden. Hij denkt erover na om de carrosseriekleuren af-fabriek te versimpelen. ”We moeten opletten, want we moeten onze waarde en de identiteit van het merk verdedigen. We gaan zeker geen gekke auto’s maken”, zegt Vigna tegen The Telegraph. Het wordt ook wel weer tijd dat Ferrari-klanten weer massaal voor traditioneel rosso gaan. Nog maar 40 procent van de nieuwe Ferrari’s vertrekt uit Maranello in de Italiaanse rode kleur.

Vigna zegt te worstelen met de verschillende vraag uit verschillende hoeken van de wereld. ”Er zijn plekken in de wereld waar ze ervan houden om een bepaald menu te hebben. Op andere plekken willen ze juist à la carte en vrij zijn in het selecteren van wat ze ook maar willen”, aldus de Ferrari-baas.

Ferrari kleurstellingen na de verkoop

Nadat Ferrari de auto heeft afgeleverd, staat het de koper vrij om te doen met zijn auto wat hij wil, toch? Vervolgens willen veel klanten hun oude Ferrari inruilen voor het nieuwste model. Hier heeft het merk een probleem mee zodra de auto’s gepersonaliseerd zijn. Volgens Vigna is het ongeveer hetzelfde als een voetbalshirt met de naam van iemand anders achterop. ”Er zijn sommige combinaties die niet geliefd zijn door potentiële kopers van gebruikte auto’s”, voegt Vigna toe. Zo worden gedrochten zoals hieronder hopelijk verleden tijd.

Ferrari pakt baldadige klanten hard aan

Ferrari blijft onderzoeken hoe ze klanten in toom kunnen houden als het gaat om aanpassingen. Zo riskeren klanten om op een zwarte lijst te komen staan als de modificaties te ver gaan. Je kunt vanaf dan dus geen nieuwe Ferrari’s meer shoppen. Tenminste, als de modificaties geen afbreuk doet aan het merk en haar waarden. Ik verwacht bijvoorbeeld dat DJ La Fuente geen tik op de vingers krijgt voor zijn blubberdikke 458.

Als Ferrari daadwerkelijk de personalisatiekant gaat inperken, dan zal dat waarschijnlijk financiële gevolgen hebben. De Tailor Made-divisie van Ferrari was goed voor 20 procent van de omzet en 21 procent van de winst.

Zo kon het dat Ferrari niet meer auto’s verkocht, maar toch een hogere winst bewerkstelligde. Althans, dat was een van de redenen.

Foto: Ferrari 812 Superfast gespot door @joosstra