Onderzoek: mensen stappen nu liever in auto dan in OV - Autoblog.nl

Onderzoek heeft nu aangetoond wat we eigenlijk al wisten, namelijk dat mensen nu liever in een auto stappen dan in het OV.

Als je ooit een voorbeeld nodig hebt voor een kwestie van ongelukkige timing, dan kan je altijd de reclamecampagne van de Nederlandse OV-maatschappijen erbij pakken. Op 14 september startten de OV-maatschappijen de ‘Het OV is OK’-reclamecampagne. Reizend Nederland werd daarin opgeroepen om in de trein, bus of metro te stappen. Klein probleem; het aantal coronagevallen was toen al flink aan het oplopen. Mensen vroegen zich dan ook af of zo’n reiscampagne wel een slim idee was. Niet eens twee weken later kwamen de OV-bedrijven tot dezelfde conclusie en werd die mediacampagne weer gestopt.

De reden voor het überhaupt beginnen met de reclamecampagne was echter duidelijk. Het aantal OV-reizigers was vanwege de coronacrisis drastisch gedaald. Mensen werken meer thuis en de werkers die wél moeten reizen, pakken dan nauwelijks het OV. Nu toont internationaal onderzoek aan dat dit probleem niet alleen in Nederland speelt, maar ook in 21 andere landen.

LeasePlan heeft namelijk onderzoek laten uitvoeren onder 5407 mensen in 22 landen. De respondenten werden gevraagd hoe hun mobiliteitsplannen in 2020 eruit zagen, met een sterke focus op de coronacrisis. De resultaten zijn duidelijk. Maar liefst 79 procent zegt door corona beter te beseffen hoe fijn het is om een auto te hebben. Ruim driekwart zegt daarnaast liever in de auto te stappen dan in het OV en 65 procent zegt dat ze waarschijnlijk minder met het openbaar vervoer gaan reizen.

Berno Kleinherenbrink, CCO bij LeasePlan, was vrijdag bij de BNR Nationale Autoshow om het onderzoek toe te lichten. Hij zegt dat mensen duidelijk zich veiliger voelen in hun eigen auto dan het openbaar vervoer. “Wat we sowieso zien is dat de vraag naar auto’s blijft toenemen. Al zien we wel een verschuiving in bezit naar het gebruik.”

Mensen hoeven dus niet meer per se een auto te bezitten, stelt Kleinherenbrink, maar kiezen voor andere vormen, zoals private lease. “We zien zelfs dit jaar dat de vraag naar private lease, ondanks corona, is gestegen.”

Hoewel er de laatste tijd steeds meer verhalen gaan over bedrijven die leasecontracten opzeggen omdat de auto’s stil staan, ziet LeasePlan daar volgens Kleinherenbrink nog niet zo veel van terug. “Tenzij bedrijven het economisch moeilijk hebben, zien we niet dat de leasecontracten worden opgezegd.”

Een andere conclusie die Kleinherenbrink uit het onderzoek trekt, gaat over elektrische auto’s. Mensen zouden door de coronapandemie bewuster zijn van klimaatverandering. Daarom zouden mensen nu nóg sterker geneigd zijn om voor een elektrische auto te kiezen. Waarom weet de CCO niet. “Misschien omdat er minder vlieg-, vracht- en autoverkeer is nu. Dat de lucht een stuk schoner is geworden. Zeker in landen waar hele oude auto’s worden gereden, zie je daar een groot verschil mee.”

Foto: Carrera 4S van @ThomCarspotter, via Autojunk.nl.