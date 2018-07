Trubbels! De Kia Stinger GT haat Wouters favoriete kleur

젠장.! Dit bericht prikt mogelijk een beetje als je van felle kleuren houdt.

Je kent het wel, je bent ergens op vakantie in een derde wereldland, laten we zeggen België. Opeens zie je op straat een toffe hond lopen. Mager, geen baasje, niemand die er naar om lijkt te kijken. Je geeft ‘m het pizzabroodje met salami dat je net gekocht hebt bij de Delhaize, maar kan je meer doen? Nee eigenlijk niet, je zou misschien wel willen, maar het vraagt te veel opoffering van andere dingen die belangrijk zijn in het leven. Helaasch.

De Kia Stinger (rijtest) is in deze de hond. De Stinger heeft veel goede eigenschappen zoals puike looks en RWD. Je hoopt dat de auto opgepikt en gekoesterd wordt door velen. Alleen ben je zelf niet bereid om dat doen. Zeker niet in Nederland, want daar is ‘ie dankzij ons belastingklimaat volstrekt uit de markt geprijsd. Het ding een warm plekje in de garage geven, vergt zodoende simpelweg te veel opoffering van je. You can’t save the world.

Je begrijpt, we willen het eigenlijk niet doen, maar met pijn in het hart moeten we je melden dat er wellicht nog een reden is om geen Stinger te kopen. Althans, indien je een aanhanger bent van Team Geel. Stingers in de kekke kleur Sunset Yellow hebben namelijk een foutje in de lak. De boosdoener is een of ander olie residu dat bij de verf gemengd is. Hierdoor hecht de verf niet goed genoeg aan de auto, wat er op den duur zelfs voor kan zorgen dat de lak daadwerkelijk loslaat. Niet wat je wil natuurlijk.

Kia heeft het probleem inmiddels onderkend en biedt aan klanten kostenloos een respray aan, inclusief een levenslange garantie dat de nieuwe lak goed blijft. Volgens het Australische Car Advice gaat het om een wereldwijd probleem en dus ook een wereldwijde oplossing. We hebben een lijntje uitgeworpen naar de Nederlandse importeur om te bevestigen of het probleem ook in Nederland speelt. Die kans is overigens niet heel groot: tot en met juni van dit jaar hebben (volgens de RDW) slechts 27 barmhartige Samaritanen Nederlanders een Kia Stinger in huis gehaald. Of in ieder geval, er staan er 27 op kenteken, misschien staan ze nog bij de dealers. Hoe dan ook is het maar de vraag of één van de 27 stuks in het geel is uitgevoerd.

Image-Credit: Kia Stinger forum