Spotgoedkope optie maakt Urus véél sneller

Je moet het alleen aandurven.

Sommige dingen kloppen gewoon niet. Die gedachte kwam naar boven bij het aanschouwen van het nieuws in dit bericht. We zullen je een ellenlange intro besparen: het gaat om een getunede Lamborghini Urus door een bedrijf genaamd ‘Speed-Buster’. Ergens klopt dat niet. Alsof je de laatste paar scenes van The Godfather II opnieuw gaat filmen met Bartho Braat in plaats van Al Pacino. Het is niet hoe het origineel zou moeten.

Maar ja, we moeten eerlijk zijn. De Lamborghini Urus is qua naam een echte Lamborghini, onderhuids huist er een hele hoop Porsche en Audi techniek waar de genoemde tuner zich ook mee bezig houdt, dus waarom niet? Er zijn op dit moment, gek genoeg, nog niet heel veel tuners met upgrades voor de Urus. Qua uiterlijke verfraaiingen kun je terecht bij Mansory, TopCar of de Forgiato-velgenboer. Voor meer vermogen moest je bij Manhartt zijn.

Terug naar de Urus van Speed-Buster. De standaard V8 is voorzien van 650 pk en 850 Nm. Dankzij een eenvoudige Plug & Play chip stijgen die cijfers aanzienlijk. Qua vermogen ga je er 143 pk op vooruit: 793 pk in totaal. Het koppel stijgt met 187 Nm naar een totaal van 1.037 Nm. Wat het doet met de prestaties verklapt Speed-Buster niet. Wel dat ze de creatie ‘Ramborghini’ noemen. Het mooiste is nog de prijs. Grote kans dat dit namelijk de goedkoopste optie (feitelijk is het een accessoire) is voor een Urus: voor 1.995 euro heb je de beschikking over aanzienlijk meer vermogen en koppel.

