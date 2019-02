Ook deze gave SUV moet downsizen

Het houdt niet op, niet vanzelf.

De SUV is een autotype dat een beetje polariserend is. Aan de ene kant haten mensen dit soort auto’s omdat het een rijdende middelvinger is naar de Groene Brigade, met Jetta Kleinsma, Jesse Klaver en @jaapiyo vooraan in de strijd tegen C02. Aan de andere kant haten mensen dit soort auto’s omdat het veel minder goed rijdt dan een even ruime en even sterke hatchback of stationwagon. Kortom, weinig liefde voor de SUV, terwijl iedereen er eentje lijkt te kopen.

Nu moeten we wel even een lans breken voor de Amerikaanse SUV. Want die zijn namelijk gewoon cool. Op een of andere manier oogt een Lincoln Navigator of Cadillac Escalade véél beter dan een Peugeot 2008 of Renault Captur. Eentje die wij ook niet kunnen krijgen in Nederland is de GMC Acadia. GMC is de hofleverancier voor oneervol ontslagen militairen en bouwt tegenwoordig voornamelijk voornamelijk busjes, pickups en SUV’s.

Eentje daarvan is de GMC Acadia en die is voor het komende modeljaar (2020) vernieuwd! Zo vanaf de foto’s lijkt de auto groter dan dat hij in werkelijkheid is. De Acadia is weliswaar het model onder de Yukon (die je eigenlijk wil), maar wel twee klassen compacter. De Acadia is 4,91 meter lang, 1,91 meter breed en 1,75 meter hoog. Compact naar Amerikaanse maatstaven, dus. Om je geheugen op te frissen, zo zag de uitgaande Acadia eruit:

De Acadia is nu te bestellen als extra ruige ‘AT4’-uitvoering (de witte auto op de foto’s) en kun je eenvoudig herkennen aan de zwarte grille en velgen. Ook is er een luxe Acadia Denali (de groene). Compleet nieuw is een 2.0 viercilinder turbomotor. Jazeker, in ook in de Verenigde Staten zijn ze aan het downsizen. Een 5 meter lange Amerikaanse SUV met een tweeliter vierpitter. De motor levert 230 pk aan vermogen en 350 Nm aan koppel. Volgens GMC is de motor echt heel efficiënt. Voor wie meer benzine wil verbruiken is er gelukkig nog keuze uit een 2.5 (195 pk) of een 3.6 V6 (310 pk).