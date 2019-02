‘Honda gaat in 2019 met Red Bull races winnen’

Aldus het sympathieke wentelteefje.

Het is nog een hele maand wachten, maar dan gaat het nieuwe Formule 1 seizoen weer beginnen! Eigenlijk vragen we ons maar één ding af: wie heeft er goed gegokt? Verstappen, door te blijven bij Red Bull, of Daniel Ricciardo, door te verkassen naar het team van Renault. Zet Renault de stijgende lijn voort en gaan ze het Red Bull lastig maken, of wordt het verschil een stuk groter?

Volgens de teambaas van Toro Rosso, Franz Tost, is het vrij duidelijk: met die motor zit het wel snor. In een interview met Reuters laat hij het volgende weten:

Ik denk dat Honda een hoog niveau heeft gehaald. Een heel hoog niveau op het gebied van betrouwbaarheid, maar ook qua performance. Ik denk niet dat we veel aanpassingen aan de motor gemaakt hoeven te worden. Ik ben er vrij zeker van dat Red Bull Racing in staat is om races te winnen. Toro Rosso zal veel voordelen halen uit deze samenwerking.

Natuurlijk bekijkt hij het door zijn eigen Toro Rosso bril. Hij kan onmogelijk zeggen dat het Honda-blok een ramp is. Aan de andere kant gaat geen weldenkend mensen zulke positieve uitspraken doen als je weet dat het verkeerd gaat aflopen. Hij is immers geen politicus. Over zijn eigen kans is Tost ook uiterst positief. Volgens Franz Tost wordt Albon de verrassing van 2019.

Ik denk dat Alex voor een positieve verrassing zal zorgen, voornamelijk omdat mensen hem niet kennen. We hebben de afgelopen jaren nauwlettend in de gaten gehouden. Vergeet niet dat hij erg succesvol was in de GP3-klasse. Daar reed hij onder andere tegen LeClerc, hij versloeg hem zelfs een paar keer. Ook in de Formule 2 heeft hij mooie dingen laten zien, met name qua inhaalacties. Ik ben meer dan optimistisch.

Ook over de meer dan eens afgedankte Daniil Kvyat is Franz Tost te spreken:

We weten allemaal dat Daniil een zeer getalenteerd coureur is. Ik denk dat hij het goed zal doen.

Vorig jaar waren ze bij Toro Rosso nog aanmerkelijk minder positief. Het seizoen verliep vrij dramatisch, ze wisten net het noodlijdende Williams voor te blijven, ook al was dat volgens Toro Rosso een vertekend beeld.