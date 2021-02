Ook Ford gaat overstag: auto's krijgen straks Google-software - Autoblog.nl

Over twee jaar krijgen Ford-auto’s Google Android Automotive, waarmee je Maps en Assistent in je auto krijgt.

Software in je auto wordt alsmaar belangrijker en een manier om je als autofabrikant te onderscheiden van je concurrentie. Je kan als autofabrikant – zoals Volkswagen – er alles aan doen om zoveel mogelijk software zelf te ontwikkelen. Of je kiest de Polestar-weg en besluit een ander al het moeilijke ontwikkelwerk te laten doen. Ford lijkt nu Polestar (en Renault-Mitsubishi) achterna te gaan. Google en Ford kondigden vandaag namelijk aan om samen te werken aan software voor Ford (en Lincoln).

Met de deal willen ze de productontwikkeling en productie verbeteren, maar voor nu gaan we ons even richten op Android. Android is wat ook in praktisch alle niet-iPhone’s zit en wordt door Google ook voor andere apparaten ingezet. Zoals auto’s. Het idee is dat Google voor Ford een speciale Android-versie gaat ontwikkelen, specifiek voor Ford-(en Lincoln-)auto’s. Het wordt (waarschijnlijk) een variant van Google’s Android Automotive, die Ford gaat presenteren als een nieuwe versie van Sync.

Concreet betekent het dat je diensten als Google Maps en Play in je auto krijgt. Maps spreekt voor zich, met Play kan je apps downloaden. Je krijgt ook Google Assistent, de spraakbesturing van het bedrijf. Nu zullen er mensen zijn die zeggen dat je dat nu ook al kan als je je telefoon koppelt aan je auto. Dat klopt, maar straks wil Ford dat je je auto niet meer hoeft te koppelen, maar dat je auto dus standaard al Android heeft. Google en Ford zeggen dat miljoenen auto’s vanaf 2023 de nieuwe software krijgen. Ze hebben het over ‘alle prijscategorieën’, het lijkt er dus op dat alle Fords straks Google Automotive krijgen. Oh en goed nieuws voor de iPhone-fan; Apple CarPlay zal volgens Autocar blijven.

Onderdeel van deze overeenkomst is dat Google en Ford meer data met elkaar gaan delen. Met andere woorden, Google gaat dus straks nog meer van je weten, waarbij ze wel zeggen het niet te gaan inzetten voor advertentiedoeleinden. Ford zegt dat Google met deze data ‘de ervaringen van klanten verder kan verbeteren met diverse technologieën en gepersonaliseerde diensten’. Het idee is dat Google je straks kan vertellen dat je onderhoud moet inplannen, bijvoorbeeld. De samenwerking tussen Ford en Google gaat zes jaar duren.