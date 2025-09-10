Google Maps gehackt door boze boeren

En als boze boeren Google Maps hacken, ja dan is het spel op de wagen

In Beek, een dorpje in de Achterhoek, zijn ze klaar met Duitsers die massaal sluiproutes pakken om grenscontroles te ontwijken. Of met Nederlanders die goedkope benzine willen scoren net over de grens. Het dorp liep vol, bewoners werden gek en dus besloten ze: we gaan Google Maps foppen.

Hoe werkt dat. Heel simpel. In de app kun je melden dat een weg is afgesloten. Als genoeg mensen dat doen, neemt Google Maps dat over. Bewoners van Beek hebben dit zo vaak gedaan dat de digitale snelweg nu echt dicht lijkt. Navigatiesystemen sturen verkeer tegenwoordig netjes om via Babberich of Zeddam. Slimmeriken die via Beek naar Elten willen rijden, krijgen dus het deksel op de neus. Auf die Nase, zoals ze daar zeggen.

Het is niet helemaal legaal maar wel effectief. De gemeente Montferland zag het meteen. Volgens een woordvoerder melden buurtbewoners regelmatig aan Maps dat de weg is afgesloten. En zolang Google dat gelooft, is de rust in het dorp terug. Geen vrachtwagens, geen brandstofjagers en geen gefrustreerde vakantiegangers die door de smalle straten denderen.

Eerder grepen de inwoners al naar drastischer middelen. Toen werd er gewoon een trekker met oplegger midden op de weg gezet. Daar was de gemeente niet blij mee, want dat was wél echt blokkeren. Nu gebeurt het digitaal en dat vinden ze bij de gemeente iets minder erg, maar nog steeds niet helemaal zoals het heurt. Dit is tegen de regels, klinkt het braaf.

Daarom wordt er gewerkt aan een blijvende oplossing. De grensovergang tussen Beek en Elten krijgt een landbouwsluis. Oftewel een constructie waardoor alleen boeren met tractoren erdoor kunnen. Voor ondernemers die afhankelijk zijn van doorgaand verkeer is dat minder gezellig, maar het plan ligt er.

Voor nu genieten de bewoners van de stilte. Maar de gemeente waarschuwt al voor nieuwe drukte rond alle festiviteiten in oktober. Dan komt de Duitse meute weer richting Nederland en de Nederlandse meute zal bier gaan drinken in München. Google zal dan waarschijnlijk minder gevoelig zijn voor creatieve meldingen.

Maar tot die tijd kunnen de bewoners even ademhalen. Slim gespielt!