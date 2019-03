Dit is hoeveel de Megane R.S. Trophy kost

Betalen voor die pk's!

Renault bracht de nieuwe Megane R.S. tegen het einde van 2017 op de markt, ongeveer een jaar later was het tijd voor de krachtigere Trophy-uitvoering. De onthulling van de 300 pk sterke R.S. is ondertussen alweer enkele maanden geleden. Hoog tijd dus voor Renault om de prijzen bekend te maken. Vandaag is het moment daar.

De Franse autofabrikant heeft zojuist medegedeeld dat de krachtigste Megane in de markt gezet zal worden tegen een prijs van tenminste 55.540 euro. Daarmee is hij ongeveer 4 mille duurder dan de R.S. 280, die gisteren nog in dit lijstje verscheen van goedkoopste auto’s die harder kunnen dan 250 km/u. De snellere Megane R.S. Trophy haalt 260 km/u, tegenover de 255 km/u van de R.S. 280.

Wie 55.540 euro betaalt voor de Megane R.S. Trophy, krijgt de auto geleverd met een EDC-automaat. Deze versie heeft een 1,8-liter turbomotor die 300 pk en 420 Nm produceert. De handgeschakelde versie, die 56.340 euro kost, moet het redden met 20 Nm aan koppel minder. Standaard staat de R.S. Trophy op een 25 procent stijver cupchassis en heeft hij een sportuitlaat, 19″ lichtmetalen velgen en Recaro-stoelen.