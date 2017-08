Op deze stoel heeft Van Gaal zitten juichen

Hoogstwaarschijnlijk.

Voetballers en autosmaak. Heel erg blij worden we er meestal niet van. Veel te opzichtig, elitair en fout. Tsja, als je jong bent en ineens vijf-cijferige bedragen per week gaat opstrijken, wat moet je dan doen? Inderdaad. Je gaat helemaal los op een Lamborghini Aventador, Rolls Royce Wraith of Mercedes-Benz G-Klasse. Toevallig heeft Mansory alles in de aanbieding om de auto nog fouter dan fout te maken.

Uiteraard zijn er uitzonderingen. Arjen Robben lijkt gewoon te rijden in een Audi van de zaak. Opmerkelijk, want het is nog altijd de best verdienende Nederlandse voetballer. En dan zijn er de trainers. Voor lange tijd waren trainers uit Nederland erg gewild bij Europese topclubs. Denk aan Johan Cruijff, Leo Beenhakker en Dick Advocaat. Maar de beste Nederlandse trainer aller tijden is natuurlijk Louis van Gaal. Een tijdje geleden zagen we zijn dienstauto uit zijn tijd bij Bayern München. Maar dat is een auto van de sponsor. Wat zou hij dan zelf kiezen? Nou, deze BMW 6 Serie, die toevallig ook nog eens te koop staat.

Het betreft een BMW 640i Gran Coupe uit 2015. En deze heeft Louis verrassend smaakvol samengesteld, hij had ook een knalblauwe M6 Cabrio kunnen bestellen, bijvoorbeeld. Ten eerste de motor, een 3-liter zes-in-lijn met turbo, goed voor 320 pk. Meer dan voldoende. Deze motor is gekoppeld aan een achttraps-automaat van ZF en drijft enkel de achterwielen aan. Precies zoals het hoort (de 6 Serie was er ook met dieselmotor en vierwielaandrijving). De kleurstelling is niet spectaculair, maar wel tijdloos. En in het zilver kun je goed zien hoe fraai die bevallige achterkant van zo’n Gran Coupé is. Ook worden de lijnen niet verstoord door een M-Sportpakket, godzijdank.

Volgens de verkoper is de auto full-options. Dat is bij zo’n auto eigenlijk onmogelijk, dus mocht je een item missen, laat het weten in de comments. Maar het je hoeft geen betoog dat het aan luxe en speeltjes niet zal schorten. De auto heeft 50.000 km gelopen en moet 63.000 euro kosten. De advertentie check je HIER.