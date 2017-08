Porsche betaalt jouw zonnebril

Dan moet je wel een Porsche hebben, uiteraard.

Alleen in Trumpmenië zijn dit soort dingen mogelijk. Porscherijders hebben een zwaar leven. Ze moeten zich drie slagen in de rondte werken om hun 911, Cayenne of Boxster te voorzien van benzine en onderhoud. Dat kost nu eenmaal wat meer bij zo’n sportieve Kever. En dan hebben we het nog niet gehad over de aanschafprijs van een Porsche. Of de jaloerse blikken van iedereen die overduidelijk minder succesvol is dan jij. Je moet het er maar voor over hebben om in zo’n perfecte auto te mogen rijden.

Maar zo perfect blijken ze dus niet te zijn. Onze Amerikaanse vrienden van Motor Trend kwamen erachter dat Porsche heeft geschikt in een rechtszaak. Eigenaren van een Porsche hadden namelijk last van een beetje verblinding in de voorruit. Dit kwam alleen voor bij Porsches met een licht interieur. Dat is natuurlijk een grove schande dat Porsche-eigenaren door zo’n hel moeten gaan. Daarom hebben diverse eigenaren in samenwerking met aasgieren advocaten de website DashboardGlareClassAction.com opgezet. Je zou kunnen denken dat een zonnebril het probleem ook oplost en dat is ook zo. Maar die mag Porsche dan betalen.

Waarschijnlijk had Porsche helemaal geen zin in deze onzin en hebben ze geschikt. Het scheelt per specifiek geval, maar per auto moet Porsche zo’n 50 tot 175 dollar vergoeden. Daar kunnen de Porsche eigenaren dan een Oakley, Rayban of Police zonnebril van kopen. Maar het wordt nog erger, ook de personen die een Porsche leasen hebben recht op de vergoeding. Interesse? Het gaat om alle Porsches van 2007 tot 2016. De interieurkleuren waarvoor de vergoeding geldt zijn: Luxor beige, Zandbeige, Cognac, Bruin en Platinum grijs. Tot 25 juni 2018 kun je nog een vergoeding krijgen voor al het leed.