Opel Corsa (2006 – 2015) – occasion video & aankoopadvies

De Opel Corsa D is de vierde generatie Corsa en verving de Corsa C in 2006, na 6 jaar trouwe dienst.

De Corsa staat op het SCCS-platform dat General Motors in samenwerking met Fiat heeft ontwikkeld. Fiat gebruikte het platform voor de Alfa Romeo Mito, Fiat Grande Punto, Fiat Fiorino, Doblo en 500L. General Motors gebruikte het platform voor de Opel Corsa, Opel Combo en later ook de kleinere Opel Adam.

De Corsa komt er in twee uitvoeringen: een vijfdeurs en een driedeurs hatchback. Qua uiterlijk scheelt het behoorlijk, de aflopende daklijn van de driedeurs heeft een sportiever silhouet. De vijfdeurs is iets behoudender gestileerd.

In 2007 lanceert Opel de Corsa OPC, de snelste Corsa die Opel ooit gemaakt heeft. De OPC (Opel Performance Center) wordt aangedreven door een 1.6 turbo, goed voor 192 pk. Voor wie de gewone Corsa net even te langzaam is, maar de OPC te veel van het goede is, kwam in 2008 de Corsa GSi, die met 150 pk bovengemiddeld vlot is te noemen. Aan de andere kant van het spectrum zien we de 1.3 CTDi EcoFlex. Deze weet met zijn beperkte uitstoot-cijfers in een zeer gunstige bijtellingscategorie te vallen. De vrijstelling van wegenbelasting maakte de Corsa EcoFlex interessant voor de particuliere automobilist.

Alle Corsa’s hebben een ding gemeen en dat is een grapje van de designer. Met het ontwerpen van het interieur werd de dienstdoende designer uitgedaagd door een paar collega’s om ergens een haai te tekenen. Als je het handschoenenvakje opent, kun je aan de zijkant een haaienkop zien. De projectleider van de Corsa kon de humor er wel van inzien en nu heeft elke Corsa een haaienkop in het interieur.

De Corsa word in 2010 technisch en optisch wat bijgepunt. In 2012 wordt er een 1.4 Turbo met 120 pk aan het gamma toegevoegd. In 2014 wordt de Corsa D opgevolgd door de Corsa E. De auto lijkt compleet nieuw, maar is het niet. Op het dak na, is al het plaatwerk weliswaar nieuw, maar het chassis, de bodemplaat en kooiconstructie zijn nog hetzelfde als die van de Corsa D.

Aanbod op AutoTrack

Op AutoTrack zijn bijna 1.000 Corsa’s van deze generatie te vinden, dus voor ieder moet er wat wils bij zitten. De destijds fiscaal vriendelijke diesels vormen meer dan 15% van het aanbod. Corsa’s met automaat zijn weer wat zeldzamer en vormen slechts 8% van het aanbod. De prijzen variëren van 4.000 tot dik 15.000 euro.

Alternatieven

Aandachtspunten

Aandrijflijn

Bij de 1.7 CTDI is het van belang dat de distributieriem tijdig vervangen wordt.

In het geval van de 1.3 CTDI is het zaak om in kaart te brengen wat de toestand is van het roetfilter en de EGR-klep. Deze kunnen namelijk behoorlijk vervuilen en verstopt raken.

De 1.0 driecilinder motor is kwalitatief goed, maar levert weinig vermogen en heeft een rauwe loop. De 1.2 en 1.4 motoren verdienen de voorkeur.

Een metalige rammel in de motor in combinatie met een slechte loop, waarbij de Corsa op twee of drie cilinders kan lopen, kan reden zijn om snel te moeten ingrijpen.

De bouten van de lagerkappen van de nokkenas kunnen los raken met potentieel ernstige schade bij door rijden.

Onderstel

De elektrische stuurbekrachtiging werkt niet altijd even prettig. Met name bij vroege modellen is dit het geval. Rond de middenstand voelt het nogal doods aan. Maak een proefrit en kijk of het storend is.

Carrosserie en interieur

Het handschoenenvakje raakt wel eens los.

Controleer de afwateringsgaten van de motorruimte. Soms zitten ze compleet dicht met corrosie en lekkage problemen als gevolg. De motormanagementcomputer kan erdoor overlijden en ook andere elektronische regelunits kunnen klachten geven. Daarbij helpt droogmaken vaak nog wel.

Als je toch de motorkap open hebt, controleer ook de rand vooraan de motorkap aan de binnenkant. Ook daar kan door slechte afwatering roest ontstaan. Bij een terugroepactie wordt er een gaatje geboord.

Schuim van de stoelen brokkelt soms af omdat het tegen het metaal van de stoel schuurt .

Elektronica

Elektronische storingen slaan de Corsa ook niet over, meestal veroorzaakt door slechte massacontacten.

Er zijn gevallen bekend dat de centrale deurvergrendeling niet goed functioneert.

Altijd even uitproberen dus. Zowel met de sleutel als met de zender.

De achterruitverwarming is eveneens een zwak punt.

Bekijk hier het aanbod van de Opel Corsa op AutoTrack.