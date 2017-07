Opel Corsa S: voor als een OPC te heet is

Er komt een snellere variant van de compacte hatchback.

Het sportieve trucje van de Adam s herhaalt Opel nu bij de Corsa. De Duitse automaker komt met een variant onder de OPC (rijtest).

De Corsa S krijgt een 150 pk/220 Nm sterke 1.4 turbomotor, gekoppeld aan een handgeschakelde versnellingsbak met zes verzetten. Een sprintje naar de honderd neemt 8,9 tellen in beslag. De tussenacceleratie van 80 naar 120 km/u duurt 9,9 seconden. De topsnelheid bedraagt 207 km/u. Heel spannend is het niet, maar daar is dan ook de OPC voor. De Corsa S komt er als driedeurs en als vijfdeurs.

Het nieuwe model is te herkennen aan de ‘sportievere’ looks. Een front splitter, een kek dakspoilertje, een chrome uitlaatsierstijk, een iet wat gewijzigde achterbumper en als laatste: sideskirts. Standaard levert Opel de Corsa S op 17-inch lichtmetalen.

Vanbinnen heeft de Corsa S een sportiever stuur, Recaro stoelen en een dashboard met pianolak-details in combinatie met rode elementen. Achter zijn de autoramen getint. In Duitsland gaat de driedeurs Corsa S 18.400 euro kosten. De vijfdeurs variant heb je bij de oosterburen vanaf 19.085 euro.