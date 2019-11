Opel lanceert fluisterstille bus

Handig voor de loodgieter in dichtbevolkte gebieden.

De elektrische auto komt eraan, zoveel is duidelijk. Niet alleen personenwagens zullen telkens vaker voorzien zijn van een elektrische motor, ook bij bedrijfswagens zullen we een dergelijke trend zien.

Natuurlijk hangt het wel af van de toepassing voor de auto’s. Elektrische bedrijfswagens zijn ideaal voor bedrijven die veelal rondrijden in stedelijke gebieden en niet al te veel snelwegkilometers afleggen. De afgelopen maanden zijn er al behoorlijk wat elektrische bedrijfswagens ge├»ntroduceerd, voor vandaag komt er weer eentje bij.

Nou, eentje, eigenlijk twee. Het gaat namelijk om de Opel Vivaro-e en de Vauxhall. De auto staat op het welbekende EMP2-platform waar een hele rits anders auto’s ook op staan. Denk aan de Peugeot Expert, Citroen Jumpy en Toyota ProAce. In principe zijn dat natuurlijk identieke auto’s. De Vivaro-e is de nieuwste toevoeging aan de range.

De Vivaro-e komt in 2020 op de markt en kan geleverd worden met twee verschillende accupakketten. Het begint met het 50 kWh-accupakket, waarmee een actieradius van 200 km mogelijk is (volgens de WLTP). Als dat niet voldoende is, is een accupakket van 75 kWh een optie. Daarmee moet je 300 km ver kunnen komen.

Het zal overigens niet bij de Vivaro blijven. Er staan elektrische varianten in de planning van de Opel Combo Life, Combo Cargo and Zafira Life. Die staan gepland voor 2021.