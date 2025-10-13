Porsche legt de lat weer nét iets hoger

Laat dat maar aan Porsche over, die lat steeds iets ophogen…

Sommige automerken bouwen auto’s. Andere bouwen een gevoel. Porsche doet tegenwoordig vooral dat laatste. Al jaren probeert het merk voelbaar te maken dat autorijden meer is dan slechts transport van A naar B, maar -met de juiste auto- een regelrechte belevenis.

Hun Experience Centers over de hele wereld laten zien hoe Porsche dat voor zich ziet. Je kunt er zo goed als alles meemaken wat met Porsche te maken heeft. Van onderhoud voor klassiekers tot het uitzoeken van een volledig op maat gemaakte auto. En nu komt er een nieuw centum bij, één die de lat nog wat hoger legt dan dat hij al lag…

Porsche legt de lat weer iets hoger

In Singapore verrijst de komende jaren een Experience Center dat niet zomaar een showroom wordt. Geen steriele hal vol blinkende bolides, maar een plek waar eigenlijk alles wat autorijden leuk maakt bij elkaar komt. Het huzarenstukje, oftewel, de kers op de taart; door het gebouw zelf komt een testbaan te lopen.

Niet ernaast, niet erachter, maar er dwars doorheen. Auto’s schieten straks letterlijk door het pand terwijl bezoekers en potentiële klanten toekijken.

Porsche wil met deze opzet meer doen dan indruk maken. Het merk wil naar eigen zeggen de beleving van snelheid en controle tastbaar maken, midden in een stedelijke omgeving. Dat idee past bij hun filosofie: techniek die niet afstand schept, maar mensen juist dichter bij de kern van autorijden brengt. Althans, volgens de Duitsers zelf hè? Zulke mooie marketingtaal verzinnen wij zelf niet natuurlijk.

Porsche centra in Nederland, kijken jullie mee?

Het centrum opent in 2027 en wordt het nieuwste uithangbord van Porsche’s visie op beleving. Het gaat niet om meer pk’s of nog snellere rondetijden, maar om het gevoel dat je krijgt als alles klopt. Van de eerste blik tot het geluid van banden die verdwijnen achter glas. Aldus Porsche wederom…

Of je nu Porsche-rijder bent of niet, dit is een project dat je toch moet kunnen waarderen. Nu hopen dat ze in Nederland ook zo’n center maken dat de lat weer net even iets hoger legt.

En dat je daar ook mag rijden als niet Porsche bezitter. Dan hebben we er allemaal wat aan!