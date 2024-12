Ophef in F1! FIA past Oekraïne verklaring aan voor Russische coureurs

De FIA haalt zich andermaal ellende op de hals zonder aanwijsbare reden. Het past namelijk de Oekraïne verklaring aan voor Russische coureurs.

De FIA is dezer dagen meer in het nieuws dan Max Verstappen. Dat is altijd een slecht tegen als het om ‘de scheidsrechter’ gaat. Zowel beslissingen tijdens wedstrijden als personele veranderingen halen de krantenkoppen. Veel lijkt daarbij te maken te hebben met het leiderschap van Mohammed Ben Sulayem. Deze eindbaas ontpopt zich steeds meer als de nieuwe Jean-Marie Balestre, voormalig leider van de FIA (toen nog FISA).

Balestre stond bekend om zijn autoritaire dan wel flamboyante manier van leiderschap. De beste man was er niet vies van om zelf de spotlights op te zoeken, om het zo te zeggen. Tevens had hij een voorliefde voor Alain Prost. In ieder geval tot hij die laatste in flagrante delicto aantrof met zijn wederhelft. Sulayem treedt nu in de voetsporen van deze Fransman. Onder meer door gekke regeltjes, het zich toe-eigenen van macht en zichzelf uitnodigen op plekken waar niemand hem lijkt te hebben uitgenodigd. De FIA is een duiventil waar de personele wijzigingen elkaar sneller opvolgen dan in The Apprentice.

In dergelijke roerige tijden zou je misschien verwachten dat men in ieder geval niet overgaat tot het nodeloos roeren in explosieve zaken. Dingen zoals een oorlog tussen Oekraïne en Rusland bijvoorbeeld. Maar ach, het is de FIA en het is disfunctioneel, dus je begrijpt waar dit naartoe gaat. Precies dat hebben ze nu gedaan.

Na de invasie van Rusland in Oekraïne in 2022, besloot de FIA dat Nikita Mazepin niet meer mee mocht doen. Of liever gezegd: Russen mochten alleen nog meedoen als ze verklaarden de acties van Vlad verwerpelijk te vinden. De tekst las als volgt:

Acknowledging the decisions of the World Motor Sport Council of 1 March 2022, where the FIA condemned the Russian invasion of Ukraine and the support provided by Belarus, I, the undersigned official (name), residing at (address), with the following licence(s)…

Scherp beoogde mensen op Reddit hebben echter opgemerkt dat in de regels voor 2025, de FIA het zinnetje ‘where the FIA condemned the Russian invasion of Ukraine and the support provided by Belarus’, stilzwijgend verwijderd heeft. Wat de vraag oproept ‘waarom?’.

Persoonlijk vind ik het sowieso een tikje eng om mensen te dwingen dit soort dingen te ondertekenen. Maar als je het dan toch doet, is het ook gek om er wijzigingen in aan te brengen. Een stukje verderop spreekt de FIA wel nog steeds haar steun uit aan Oekraïne. Maar subjectief lijkt dit nu op een afzwakking van de stellingname. Bestel jij vast tickets voor Sochi 2026? Laat het weten, in de comments!