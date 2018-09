Opvolger F-Type wordt een Britse Honda NSX

Inclusief hybridesystemen!

Terwijl Jaguar zich steeds meer begint te richten op volledig elektrische auto’s als de I-PACE (rijtest), heeft het schijnbaar nog steeds tijd om na te denken over smakelijke sportauto’s. De bejubelde F-Type (rijtest) moet op een zeker moment immers een opvolger krijgen. Het Britse AutoExpress zegt exact te weten hoe deze auto eruit moet gaan zien.

Hoewel, de publicatie kan nog geen beloftes doen over het uiterlijk, maar de techniek schijnt voor hen glashelder te zijn. Als we de uitgesproken woorden mogen geloven, lijkt de opvolger van de F-Type weinig op de auto zoals we hem nu kennen. De Britten beweren niet alleen dat de motor van de voorkant naar het midden wordt verplaatst, tegelijkertijd moet de opvolger van de F-Type – die mogelijk de J-Type zal heten – in bed duiken met hybride technologie.

Het resultaat is uiteraard nog niet duidelijk, maar om iets van een beeld te schetsen weet de publicatie te vertellen dat de ingenieurs bij Jaguar de Honda NSX aanhouden als maatstaf. Niet direct de beste optie, aangezien deze nu niet de meest succesvolle sportwagen van zijn tijd is, maar dat deert ze niet. Jaguar schijnt het concept van de NSX namelijk goed te kunnen gebruiken. Met name de manier waarop de auto de elektrische motoren gebruikt om het totale vermogen de lucht in te sturen, vinden ze bij Jaguar admirabel. Volgens de publicatie kunnen we rekenen op tenminste twee elektromotoren i.c.m. een in het midden geplaatste V6. De ‘J-TYPE’ moet het o.a. opnemen tegen de McLaren 570S en de Audi R8 (rijtest).

Althans, dat is het idee. Of het nog een logische vergelijking is in het jaar 2022 – wanneer de auto op de markt gebracht moet worden – is nog maar de vraag. Daarbij kunnen we grote twijfels zetten bij het idee dat er überhaupt een dergelijke auto zal komen. Bijna tien jaar geleden had Jaguar namelijk eenzelfde idee. Destijds was het nota bene AutoExpress dat exclusieve informatie had over het project dat uiteindelijk niet verwezenlijkt zou worden.