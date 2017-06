Over 2 jaar kunnen nieuwe VW’s met elkaar praten

"Zeg Arteon 2.0 TDI, hoe heb jij je door die uitstootmetingen weten te bluffen?"

Grapje, moet kunnen. Volkswagen heeft aangekondigd dat al hun modellen per 2019 standaard worden uitgerust met pWLAN-techniek die het mogelijk maakt om de voertuigen met elkaar te laten communiceren. En nee, dat gaat niet over hertjes die bij het stoplicht staan te wachten.

Veiligheid is namelijk de belangrijkste reden om communicatie tussen voertuigen mogelijk te maken. Zo maakt car-to-car communicatie het mogelijk om bestuurders eerder op de hoogte te brengen van gevaarlijke verkeerssituaties in de buurt, men heeft het over een straal van zo’n 500 meter. Het gaat echter niet louter om communicatie tussen voertuigen, maar ook tussen voertuigen en de verkeersinfrastructuur, wat wordt aangeduid als car-to-X.

De techniek is gebaseerd op de IEE 802.11p-standaard (pWLAN). Mij zegt dit helemaal niks, maar de techfreak zal er ongetwijfeld blij van worden. Voordeel: deze techniek maakt dat centrale dataopslag niet nodig is wat de kosten drukt.

Zoals je zult begrijpen is car-to-car communicatie nuttiger naarmate meer auto’s met deze techniek zijn uitgerust. Volkswagen is dan ook niet de enige partij die zich ermee bezighoudt. In 2005(!) schreven we al dat Audi, BMW, DaimlerChrysler, Fiat, Renault en Volkswagen dus bezig waren met deze techniek. Zo rust Mercedes de huidige E-klasse bijvoorbeeld al uit met car-to-X communicatietechniek, meer daarover lees je HIER.