Breek: betalen naar gebruik NIET in 2030

De eerste scheurtjes in het plan, althans de uitvoering. Betalen naar gebruik in 2030 gaat niet gebeuren.

Het ooit niet demissionaire kabinet had een hervorming van de autobelastingen gepland zoals we die kennen. In 2030 moest het er dan eindelijk van komen. Na tig jaren van proberen ging rekeningrijden dan echt gebeuren. Of, betalen naar gebruik, zoals je het ook zou kunnen noemen. Dit zou dan een alternatief moeten zijn op de motorrijtuigenbelasting, maar daar is nog veel onduidelijk over.

Nou, die 2030 gaan we in elk geval niet halen. Omdat het kabinet is gevallen kunnen sommige besproken onderwerpen controversieel worden verklaard door de Kamer. Dat betekent dat een volgend kabinet aan zet is om het weer op te pakken. Betalen naar gebruik is zo’n controversieel verklaard onderwerp en gaat dus zeker niet in 2030 gebeuren.

Betalen naar gebruik komt nu op de stapel te liggen. Eerst hebben we de verkiezingen. Dan volgen er tig maanden van een kabinetsformatie. En daarna pakt een volgend kabinet het onderwerp weer op.

Staatssecretaris Marnix van Rij zegt dat 2030 daardoor niet gehaald kan worden, hooguit 1 januari 2031 op z’n vroegst. Dat is ervan uitgaande dat er halverwege volgend jaar een nieuw kabinet is en dat men vijf jaar nodig heeft voor de invoering.

Dat laatste voel je natuurlijk al aankomen. Ook 2031 lijkt wishful thinking. We hebben het immers over de Nederlandse overheid. Als het kabinet iets nieuws verzint dat ingevoerd moet worden is het veilig om er gerust een jaar of drie bij op te tellen. Zeker zo’n grote hervorming van de autobelastingen, wat betalen naar gebruik in feite is.

Helemaal geen betalen naar gebruik

Dan is er nog een scenario dat betalen naar gebruik helemaal niet gaat gebeuren. Een volgend kabinet hoeft de handschoen van kabinet Rutte IV niet op te pakken. Het nieuwe kabinet kan beslissen de plannen uit te stellen of zelfs helemaal te schrappen.

Kortom, voorlopig betaal je nog gewoon motorrijtuigenbelasting (MRB). Betalen naar gebruik gaat in 2030 niet gebeuren en het is nog een vraagteken wanneer dit wel het geval is. (via ANP)

Benzine accijnskorting status onbekend

Hoe het nu precies gaat aflopen met de korting op de benzine accijns is niet helemaal duidelijk. Als de al ingezette plannen gewoon doorgaan zullen de brandstofprijzen exploderen vanaf januari 2024. Deze maatregel of het opschorten ervan kan natuurlijk altijd nog door het demissionaire kabinet een bepaalde richting op gestuurd worden de komende tijd. De derde dinsdag van september (Prinsjesdag dus), zal hier meer duidelijkheid over geven.

Maar niet getreurd, eenieder heeft invloed op wat er de komende jaren gaat gebeuren. Want er zijn namelijk verkiezingen in 2023 en een aantal partijen hebben daar hun (concept) verkiezingsprogramma al voor gepresenteerd. En ja, het woord Rekeningrijden valt eigenlijk in elk programma.