Overleef puma’s en koop deze stoere tent

Met een extra capabele SUV eronder.

Het is weer halverwege mei, dus is het tijd voor de Overland Expo West in Arizona! In het stadje Flagstaff is er een enorme beurs waar het voornamelijk gaat om het betere survival-gevoel.

Overland Expo West is een soort Kampeerbeurs, maar dan voor Amerikanen. We kunnen veel zeggen over onze vriendelijke vrienden aan de overkant van de plas, maar niet dat ze het concept kamperen niet goed begrijpen. Bij ons is kamperen in een file van vouwwagens naar Zuid-Frankrijk togen, om vervolgens daar alles uit te stallen en de van huis meegenomen piepers te gaan schillen.

Dan hebben de Amerikanen het beter begrepen. Natuurlijk zijn ze ook geholpen door enkele staten waarbij een groot gedeelte uit fantastische wildernis bestaat. Honda heeft de automobiele oplossing voor de welgestelde en sensatiezoekende avonturier. Hun laatste wapenfeit is de Honda Passport Adventure Lifestyle Project. De Honda Passport (afbeelding boven en onder) is Honda’s middensegment SUV. De eerste twee generaties waren Opel Frontera’s met een Honda-badge.

Maar in december van 2018 werd er een compleet nieuwe Passport aan het publiek voorgesteld. De Honda Passport is een maatje kleiner dan de Pilot en wordt niet alleen gebouwd voor Amerika, maar ook ín Amerika. In samenwerking met Jsport werd de Adventure Lifestyle Project gebouwd. De auto is voor de goede smaak met bijna 4 centimeter verhoogd. Om de motor te beschermen tegen keien en dergelijke is er een metalen plaat onder de motor aangebracht. De Passport Adventure Lifestyle staat op 18″ wielen van Jsport met Nitto Ridge Grappler banden.

Een groot nadeel van kamperen in de wildernis, is dat je geregeld opgegeten wordt door hongerige puma’s of kodiakberen. Om die kans te verkleinen is er een tent op het dak gemonteerd, zodat je rustig in de nacht kunt snurken. Je kan via een trapje je slaapvertrek bezoeken. Het is wetenschappelijk vastgesteld dat puma’s niet op ladders kunnen klimmen, dus dat moet wel snor zitten.

De motor is gelijk aan die van de standaard Honda Passport, dus een 3.5 liter grote V6 SOHC i-VTEC met 290 pk. Over serieproductie wordt met nog geen woord gerept. Gezien de populariteit van dit soort auto’s in de Verenigde Staten moet je er niet gek vanop kijken als er een soortgelijke auto bij de Honda dealer staat. Wil je de Honda Passport Adventure Lifestyle Project in het echt zien: de Overland Expo West is geopend van 17 tot 19 mei.