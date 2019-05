Begin je ochtend met chic met champoepel

Rolls-Royce houdt wel van een duur feestje.

Het is de ochtend van de accessoires, lijk het wel. Zo werden we vandaag al verblijd met de komst van een vrij prijzig boek van Bentley en een complete survival kit voor een dikke Honda. Bij Bentley gaan ze ervan uit dat hun klanten graag lezen, terwijl Honda denkt dat hun eigenaren zeer avontuurlijk zijn ingesteld.

Rolls-Royce kent hun clientèle wellicht nog beter: ze houden klaarblijkelijk van ongegeneerd zuipen. Alleen voor welgestelde mensen is het drinken van alcohol net even anders dan voor het plebs. Het maakt namelijk daadwerkelijk uit wat je drinkt, waaruit je het drinkt en waar je drinkt. Een pilsje drinken in een bruine kroeg uit een vaasje vindt ment niet chic.

Gelukkig komt Rolls-Royce met een oplossing voor een door henzelf gecreëerd probleem. Het resultaat is de Rolls-Royce Champagne Chest. Het is waanzinnig fraaie zwarte doos, die open kan klappen middels een zeer indrukwekkend mechanisme. Daarin vinden we vier champagneflutes (met de hand geblazen, uiteraard kristal) en twee koelers voor de champagneflessen aan de zijkant. De flûtes worden blauw verlicht. Uiteraard vind je overal de verplichte Rolls-Royce logo’s.

Uiteraard kunnen klanten hun Champagne Chest zelf configureren, met leer naar keuze. Mocht het zo zijn dat je meer van snacks houdt dan van veel champagne, kun je de ruimte van een fles opofferen voor een ‘snack-lade’. Rolls-Royce geeft aan dat het uitstekend geschikt is voor Canapé’s, maar Tijgernootjes in de smaak bacon-kaas en Chipito’s passen ook. Mocht dat onvoldoende hautain zijn: je kan ook opteren voor een kaviaar-configuratie. Dan krijg je van Rolls-Royce een blikje met 30 gram kaviaar, en twee lepeltjes van geanodiseerd aluminium. Mocht je denken dat zo’n elite-alcoholisten survivalkit een peperduur geintje is, dan heb je volkomen gelijk. Rolls-Royce wil er namelijk 42.500 euro voor hebben.