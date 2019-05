Dit Bentley boek is duurder dan een echte Bentley

Een hele prestatie.

Voor één van de knapste prestaties op het gebied van marketing, moeten we onze collega’s van Apparata zijn. De website die alles behandelt als het gaat om gadgets, tech en entertainment. Een paar jaar geleden lanceerde Apple namelijk een, eh, een boek. Niet een iBook, nee, gewoon een boek. In dat boek stonden foto’s van de Apple producten van de afgelopen 20 jaar.

Normaal gesproken noemt men zoiets ‘een folder‘ en krijg je het gratis bij de aanschaf van een peperdure tablet of smartphone. Maar nee, het Amerikaanse bedrijf vroeg er 300 (!) euro voor. “Dat kunnen wij beter!”, moeten ze bij Bentley gedacht hebben. Want ook dat merk heeft een boek uitgebracht. Het boek heet ‘The Bentley Centenary Opus’ en gaat over de afgelopen 100 jaar van het Britse merk.

In plaats van 300 foto’s (zoals in het Apple Book), nemen ze bij Bentley het idee van een boek wél serieus. Het bestaat namelijk uit 800 pagina’s en verslaat minutieus de complete geschiedenis van Bentley. The Bentley Centenary Opus komt er in drie diverse Limited Editions. Elk exemplaar heeft een Bentley badge op de kaft geplakt, exact gelijk aan die van de Bentley automobielen. Uiteraard kun je kiezen uit vier soorten leder voor die kaft, het is en blijft een Bentley product. Van deze versie worden er 500 exemplaren gemaakt.

Net als bij de auto’s komt er van het boek ook een Mulliner Edition. Hiervan worden er slechts 100 gebouwd. Je hebt nu de keuze uit maar liefst 17 kleuren leder voor de kaft. Aan de binnenkant vind je een stukje rubber dat afkomstig is van de Bentley EXP-8 Le Mans racer die in 2003 de 24 Uur van Le Mans won. Daarnaast krijg je bij de Mulliner Edition een tour door de Bentley fabriek en een overnachting in 5-sterren Hotel Café Royal in London.

Mocht dat nog niet gek genoeg zijn, kun je opteren voor de Carat Edition. Bij deze uitgave draait het om de diamanten die besprenkeld zijn over de kaft. Het zijn aardig wat diamantjes, dus de prijs is er ook naar. De Carat Edition kost namelijk 260.000 dollar. Dat is dik 10 mille meer dan US-prijs van de Bentley Continental GT. Voordeel voor Ons Nederlanders: over boeken hoeft geen BPM betaald te worden. Dus in Nederland is het boek waarschijnlijk iets goedkoper. Er worden slechts zeven exemplaren gemaakt van de Carat Edition.