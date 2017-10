Owneert Toyota’s truck Tesla’s truck?

Het allitereert in ieder geval wel lekker...

Veel aandacht gaat dezer dagen uit naar Tesla’s truck. Onlangs werd de vrachtbak voor het eerst in vol ornaat gesnapt en de bedoeling was dat op 26 oktober het doek afgetrokken werd van het productiemodel. De datum van de officiĆ«le launch was overigens al een keer uitgesteld. Helaas is inmiddels besloten dat de truck nog iets verder naar de toekomst door wordt geschoven, omdat Tesla eerst de productie van de Model 3 op orde wil brengen.

De een zijn dood is echter de ander zijn brood, want ondertussen steelt Toyota Tesla’s donder door ‘Project Portal’ te onderwerpen aan een praktijktest. Onder de naam Project Portal (vanaf nu: PP) is Toyota al enige tijd bezig met het ontwikkelen van een truck die rijdt op waterstof. Vanaf 23 oktober zal de truck ingezet worden voor werkzaamheden rondom de haven’s van Long Beach en Los Angeles.

De aandrijflijn van het bakbeest bestaat uit twee maal de fuel cell uit de Toyota Mirai, plus een accu van 12 kWh. Dat het ding behoorlijk snel is bleek al eerder uit dit filmpje, waarin de PP het opneemt tegen een conventionele truck op diesel.

Maar nu we toch verschillende aandrijfconcepten met elkaar vergelijken: hoe doet de PP het eigenlijk in vergelijking met Tesla’s nieuwe truck? Op basis van wat we al weten van Tesla’s truck, leek het ons goed om weer eens een tabel te maken.

Toyota Project Portal Teslarati Truck Range (verwachting) >320 kilometer per tank (320-480 kilometer) Motor 2 Mirai Fuel Cells +

12 kWh accu,

670 pk en 1.800 Nm Meerdere Model 3 accu's Maximaal Gewicht beladen Ruim 36.000 Kg Ruim 36.000 Kg

Musk heeft overigens wel al gezegd dat de range van zijn truck groter is dan tot op heden aangenomen wordt door de media, maar we moeten even afwachten of hij dat kan waarmaken. De range van de Toyo lijkt hoe dan ook wat kleiner te zijn, maar daar staat tegenover dat je ‘m mits je ergens waterstof kan tanken in een paar minuten weer vol plempt. Voorlopig duurt dat bij Tesla’s langer. Denk jij dat een van deze concepten de toekomst wordt? En zo ja, welke dan van de twee?