De prijsverlaging van Tesla is een briljante zet!

Een enorm lange neus.

Als er een merk is dat de gemoederen bezig houdt, dan is het Tesla wel. Er gaat geen dag voorbij of er verschijnen nieuwsberichten, persberichten, geruchten of wonderlijke tweets over het Amerikaanse automerk. Tesla critici zijn zwartkijkers, plofmotorfetisjisten, holbewoners, Bob Lutz en fanatieke reaguurders.

Dan is er een hele tijd niets. Aan de andere kant van het Tesla spectrum vinden we fanatici, Elon Musk-aanbieders, Elon Musk zelf en Tesla-eigenaren die dankzij enorme MIA, KIA en andere fiscale regelingen ineens waan-zin-nig met het milieu begaan zijn: “dat jij nog in een dieselauto rijdt. Ongelooflijk! Je moet toch eens een keer aan anderen gaan denken met je ouderwetse opvattingen!”. Je kent ze.

Door die polarisering lijkt het alsof er geen middenweg is, als het om Tesla gaat. Daar gaan we vandaag even wat verandering in brengen. Tesla is niet zo geweldig als het lijkt, maar absoluut ook niet zo slecht. Nuance, dames en heren.

We beginnen even met het slechte nieuws. Ondanks dat Tesla grote stappen zet, is het duidelijk dat ze pas ‘sinds kort’ auto’s bouwen. De interieurs zijn extreem minimalistisch. Dat lijkt gedaan uit de overtuiging van overzichtelijkheid en ergonomie, maar men kan de kwaliteit van de Duitse premium-merken nog niet evenaren. Het materiaalgebruik is matig tot slecht, de afwerking is gemiddeld tot abominabel. Zeker als we het moeten vergelijken met andere merken als Audi, BMW en Mercedes. Die plastic bak waarin je zit, mag je eigenlijk niet eens vergelijken met het fraaie interieur uit de nieuwe 3 Serie.

Ook de zeer beperkte keuze qua uitvoeringen en opties geeft aan dat Tesla absoluut niet premium is. Bij een premium auto is er veel keuze in uitvoeringen, motoren en grote verscheidenheid in opties. Nu hebben sommige Tesla’s items standaard die andere merken niet eens aanbieden, maar het feit blijf dat je een Tesla slechts beperkt naar wens kunt samenstellen.

Tot zover de kritiek. We hebben de afgelopen jaren enorm veel berichten de wereld ingestuurd. Over heel erg veel merken die komen met elektrische auto’s. Die geluiden zijn niet nieuw, die zijn er al jaren. Nu zijn er wel wat elektrische auto’s en er zijn er een hoop aangekondigd, maar die zit nauwelijks wat soeps bij. Te klein, te duur, te lange laadtijd, te korte range: noem maar op. De enige fatsoenlijke elektrische auto’s zijn misschien wel de Kia e-Niro en de Hyundai Kona.

In het hogere prijssegment zijn ook de eerste elektrische auto’s van de traditionele merken leverbaar. Denk aan de Audi e-tron en Jaguar I-PACE. We moeten alleen niet vergeten dat Tesla de Model S al in 2009 op de IAA in Frankfurt onthulde. 2009. Dat is 10 jaar geleden! Men verkoopt de auto sinds 2012, de Model S is dus al zeven jaar op de markt. En nog steeds bijt de concurrentie zich stuk op het onderdeel ‘elektrische’ auto. Er lijkt wat dat betreft gewoon geen fatsoenlijke concurrentie voor Tesla.

Laten we eens kijken naar de concurrenten van Tesla. Ondanks dat het merk minder ‘premium’ is op het gebied van opties, mogelijkheden, afwerking en kwaliteit, komen de prijzen en klanten redelijk overheen. Dat maakt het een concurrent.

Porsche Taycan

We beginnen met de Porsche Taycan. Dit moet de grote verandering gaan worden. Volledig elektrisch, maar dan een echte Porsche. De Taycan begon zijn carrière als Mission-E concept VIER JAAR geleden. Dat is een complete leasetermijn. Vorig jaar werd de naam Taycan voorgesteld, inclusief wat specificaties. De naam is prima: past in het huidige modelbeleid van Porsche. De specificaties waren matig. Het stelde niet al te veel voor, temeer omdat ze allemaal gebaseerd waren op NEDC richtlijnen. We leven nu in maart 2019 en nog nergens is de Taycan te bekennen. Porsche lijkt de zaakjes niet op orde te hebben. Ja, het zal wellicht een betere auto zijn dan de Model S, maar een betere elektrische auto wordt het waarschijnlijk niet. Zolang de Porsche-showrooms verstoken blijven van de Taycan hebben ze sowieso nog steeds geen enkele elektrische auto in het aanbod.

Jaguar I-PACE

De Jaguar I-PACE is de eerste elektrische auto waar we enigszins enthousiast over waren. De heren technici hebben er een fijn sturende auto van weten te maken. Iets dat zeer gewaardeerd wordt. Qua interieur, afwerking en bouwkwaliteit kun je zien dat Jaguar beter zijn zaakjes op orde heeft. Ook hier kun je spreken van een betere auto. Echter, bij de I-PACE heeft Jaguar bewezen dat ze moeite hebben met het concept. De laadtijden zijn ridicuul lang, dat gaat helemaal nergens over. Ondanks goede voornemens, blijkt de actieradius ook nog eens erg kort te zijn. Zeker in de winter is het om te huilen. Nu moeten de ‘eigenaren’ van zo’n I-PACE niet miepen, die rijden de auto immers vanwege fiscale overtuigingen, maar feit blijft dat de kersverse Auto van het Jaar een minder goede elektrische auto is dan een Tesla Model S of Model X.

Audi e-tron

Dan naar de Audi e-tron quattro. Dit begint er al een beetje op te lijken. Het interieur van die auto is beeldschoon. Precies wat je van een Audi mag verwachten. Sowieso komt de auto meer over als een ‘kwaliteits-product’. Ook in vergelijking met de Jaguar komt de Audi hoogwaardiger over. Daarbij duren de laadtijden minder lang en in vergelijking met de Jaguar is de actieradius minder desastreus. Dus wat hebben we te zeuren op de e-tron? Nou, wij niet zo heel erg veel eigenlijk, het lijkt dat Audi er zelf wat minder mee in zijn nopjes is. Het merk heeft enorm geïnvesteerd in elektrische techniek, meer dan 2 miljard euro. Die gaan ze niet terugverdienen met de e-tron quattro, zeker niet nu de verkopen van dat model enigszins achterblijven bij de verwachtingen.

Maar het drama gaat door. Tesla heeft jaren geleden al geïnvesteerd in hun netwerk van Superchargers. Andere merken zijn nu ook (eindelijk) bezig met aanbieden van laadstations, zoals IONITY, maar ondanks de vele miljoenen aan investeringen, is het bij lange na geen alternatief voor de Tesla Superchargers. Daar kun je voor minder geld je auto laden. Sterker nog, dat laden gaat ook nog eens retesnel.

We hebben het al jaren gehad over de komst van ‘Tesla-Killers’. Overal kregen we te horen dat, nu de concurrentie ook overgaat op elektrische auto’s, Tesla wel kan inpakken. Niets blijkt minder waar. Tot op heden is Tesla nog altijd superieur in het bouwen van elektrische aandrijflijnen. De prijsverlagingen die onlangs zijn doorgevoerd zijn dan ook een uitstekende zet. Nu kan de concurrentie zich er nog meer op stukbijten. Audi en Porsche gaven al aan dat ze geld verliezen op de verkoop van de e-tron en Taycan, met de nieuwe prijzen van Tesla wordt het wel een erg groot verschil. Die concurrentie kan hier niet tegenop, Tesla loopt enorm ver voor op het gebied van accu’s, productie, superchargers, modelaanbod (sedan, suv, roadster, truck, vrachtwagen) en nu ook verkoopprijzen! Het is inmiddels maart 2019 en er is nog steeds geen fatsoenlijke concurrentie. Tesla laat zien dat hun auto’s nog eens tot 33% goedkoper kunnen worden, puur omdat ze het kunnen. Een meesterlijke zet.