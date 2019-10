Parbleu, AMG lekt ‘per ongeluk’ de nieuwe GT

Nou ja, per ongeluk. De geboorte van mijn zus was per ongeluk, deze 'lekkage' is gewoon gepland.

Toevallig hadden we het in het vorige artikel over een Audi A3 die al vijf jaar oud is. Dan realiseer je je hoe snel de tijd gaat tegenwoordig. Want er is nog een auto vijf jaar oud en dat is de Mercedes-AMG GT. Jazeker, de auto werd onthuld op de Salon van Parijs in 2014.

Eerlijk is eerlijk, de eerste exemplaren kwamen in 2015 naar Nederland en Mercedes lanceerde om de zoveel maanden een nieuwe uitvoering zoals de GT C, de Roadster en de GT R. Check deze video waarin @Casper alle AMG GT-varianten even aan de tand voelt. Maar is het ondertussen niet eens tijd geworden voor een facelift? Welnu, dat zou qua tijdspanne heel goed mogelijk zijn. En Mercedes heeft bedoeld of onbedoeld al een glimp aan de wereld getoond.

In een promotionele video op Youtube zien we dat Lewis Hamilton even zijn collega’s van de designafdeling een bezoekje komt brengen. Zowel die afdeling als Hamilton zijn er mede verantwoordelijk voor dat Mercedes een aanzienlijk jongere klantenschare erbij heeft gekregen, dus op zich ook wel logisch.

Na een half minuutje wordt de video pas echt interessant, want dan zien we de vijfvoudig wereldkampioen staan bij een kleimodel. Dit is geen bestaand model, maar ziet er wel redelijk ‘productierijp’ uit. De voorkant vertoont veel overeenkomsten met de AMG Vision GT, maar dit kleimodel heeft overduidelijk andere proporties. De daklijn en zijprofiel doen erg denken aan de AMG GT.

Je zou denken dat het ook om een afgekeurd ontwerp zou kunnen gaan. Die kans lijkt ons niet aannemelijk. De auto heeft namelijk een moderner voorkomen dan het huidige model. Daarbij zijn dit promotionele filmpjes nooit ‘per ongeluk’. Denk aan de promo video van Porsche waarbij er door een parkeergarage gereden werd en daar ‘toevallig’ de nog niet aangekondigde Cayman GT4 geparkeerd stond.

Je kan die video hieronder bekijken: