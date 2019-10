De Audi A3 is er nu (weer) als PHEV

In de meest letterlijke zin van het woord.

Audi is volop bezig met de elektrificatie van zijn modelgamma. Naast de e-tron BEV, presenteerde Audi de afgelopen weken een flink aantal nieuwe PHEV’s. Denk aan de Audi A6 55 TFSI e en de Audi A8 60 TFSI e. Nu stekkert Audi naar eigen zeggen voort met de Audi A3 Sportback met plug-in hybride aandrijving.

Als we die kop heel erg letterlijk nemen, klopt het ook. Vorige maand stond deze uitvoering niet in de prijslijsten, nu wel. Maar de A3 ’40’ e-tron is natuurlijk oude wijn in een minimaal vernieuwde zak. Het is natuurlijk de Audi A3 e-tron zoals we deze vijf jaar geleden al op de markt zagen verschijnen. Deze was in de zomer van 2018 van de markt gehaald en nu komt ‘ie weer terug.

De reden waarom is vrij eenvoudig. Zoals je weet is de Golf VIII verschenen en komt de nieuwe Skoda Octavia er ook aan. Dan weet je dat een nieuwe Audi A3 niet lang meer op zich laat wachten. De A3 e-tron was een tijdje een grote hit in Nederland, want je kon hem tegen een lage bijtelling leasen. Dat grote voordeel is er nu niet meer en waarschijnlijk werd ‘ie daarom van de markt gehaald.

De auto komt terug als A3 Sportback 40 e-tron Advance Sport. Er zullen ongetwijfeld veel opties mogelijk zijn, maar een S-Line interieur, 18″ velgen, MMI navigatie met virtual cockpit, smartphone interface en S-Line achterspoiler zitten er in elk geval allemaal op. In technisch opzicht is er vrij weinig veranderd. Je hebt een 1.4 turbomotor met 150 pk en een elektromotor met 102 pk. Samen leveren die een systeemvermogen 204 pk en een systeemkoppel van 350 Nm. 0-100 km/u duurt 7,6 seconden en de topsnelheid is 222 km/u. Voor de geïnteresseerden: de A3 e-tron heeft hetzelfde 8,8 kWh accupakket. Op een volle accu kun je 46 km halen volgens de WLTP. Per gereden kilometer stoot de A3 e-tron 46 gram CO2 de lucht in, eveneens volgens de WLTP.

Is deze herintroductie de moeite waard? Tsja, dat hangt van je eisen af. De A3 is wat ouder, maar je ziet het er niet direct aan af. Ook begint het een zeldzamere auto te worden, want de e-trons wordt massaal geëxporteerd. Veel hangt dus af van de prijs. Welnu, deze uitvoering kost 40.360 euro. Is dat nu veel of weinig? Het is best aantrekkelijk, de aanzienlijk kaler uitgevoerde A3 e-tron koste in 2014 namelijk 39.700 euro. Gezien alle prijsstijgingen die je overal ziet, valt het redelijk mee. Concurrenten zijn er eigenlijk niet. De plug-in hybride in het C-segment komt nauwelijks voor. De A3 40 e-tron is per direct leverbaar.