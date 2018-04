Treur! Brullende SL65 AMG binnenkort uit de schappen

En weer een V12 die de toorn der auto-goden niet aankan.

Het is tegenwoordig onvermijdelijk dat autofabrikanten kiezen voor het downsizen van hun krachtbronnen. Het is simpelweg niet haalbaar meer om auto’s met enorme motoren te blijven produceren. Met name de V12 is op sterven na dood. Hoewel we hem hier en daar per toeval nog eens tegen het lijf lopen, wordt de grote gore schreeuwlelijk veelal op ongemanierde wijze de deur gewezen.

Mercedes is niet bang om het voortouw te nemen in het drama. De Duitsers behouden de aandrijflijn misschien wel in de Maybach-modellen, de rest van haar gamma kan nauwelijks aan de gevolgen ontkomen. De 6-liter biturbo V12 verdween eerder dit jaar al uit de nieuwe G-Klasse, maar nu lijkt het erop dat de V12 binnenkort nog lastiger te verkrijgen zal zijn.

Dit heeft alles te maken met een bericht van het Duitse MB Passion, die van de man met de lange jas te horen hebben gekregen dat de SL65 AMG Roadster zoals we die nu kennen binnen enkele maanden verdwijnt. Volgens de bron gaat de Sport Leicht eind mei uit productie. Mercedes zelf was nog niet klaar om een officiële reactie te geven, maar ontkende het nieuws evenmin.

Één ding waar we in ieder geval niet voor hoeven te vrezen is het verdwijnen van de SL an sich. Natuurlijk, we zouden de wagen graag zien met een ongegeneerde V12 in het vooronder, maar aangezien er in de wandelgangen wordt gesproken over de komst van een mogelijke opvolger met een ruim 800 pk sterke geblazen V8, kunnen we het slechte nieuws ongetwijfeld door de vingers zien. Of nou ja, voor even dan.