Parelwitte Porsche 944 leverde bijna 75.000 dollar op

Say whuuuut?

De Porsche 944 is onderschat. Iedereen wil natuurlijk dé Porsche (911) hebben, terwijl het merk uit Zuffenhausen een hele verzameling aan auto’s met de motor voorin heeft. Geen slecht woord verder over de minder bekende Porsche, want voor je het weet komt er vanuit de Jaapiyo-hoek een propje papier tegen je voorhoofd aan. Hij bezit er namelijk ééntje, met een bijzonder verhaal.

Onbekend maakt onbemind en dat geldt ook voor de 944. De auto was nieuw zo’n 50 mille, dan kreeg je een vier-in-lijn motor die 165 pk had in de reguliere 944, 190 pk in de 944 S (217 in de 944 S2) en 250 pk in de 944 Turbo. Geen gigantische waarden, maar de auto is dan ook geen zwaargewicht. Het is een hele toffe auto voor diegene die een 911 willen met de kofferbak áchter zich. In 2019 is er zo’n 40 mille afgeschreven en kun je al een redelijke 944 voor de deur zetten voor 10 tot 15 duizend euro.

Het zevenvoudige van dat bedrag, 74.000 dollar, werd betaald voor een Amerikaanse 944 uit 1986. Dat klinkt alsof iemand veel te veel heeft betaald. Maar de autowereld zit vol met verhalen over hoe zeldzaam een auto is, dan valt 70 mille nog best wel mee.

De eerste hint is de kleurstelling. De kleur lijkt gewoon wit, maar is Pearl White. Deze crème-achtige parelmoertint is alleen geleverd in 1986. Omdat de auto er goed uit ziet in vele andere kleuren, werd er maar 35 keer gekozen voor de witte tint. En aangezien we op het topic ‘kleuren’ zijn: voor het leer in het interieur opteerde de eerste eigenaar voor burgundy. Deze donkerrode tint past op zich goed bij het witte exterieur, maar het blijft gewaagd en bijzonder.

De 944 is dus een Turbo, wat sowieso de prijs ten goede komt. Bovendien zit hij vol met opties en is alles nog origineel en in werkende staat. Dat is al vrij uniek voor Porsches van weleer. De auto heeft één eerdere eigenaar gehad, die er van 1986 tot 1988 zo’n 5.000 mijlen (ongeveer 8.000 km) op zette en daarna de 944 nauwelijks meer gebruikte. Wel deed hij alles eraan om de auto mooi te houden, door bijvoorbeeld lakbescherming aan te brengen. Alles wat er ooit is gebeurd met de Porsche werd nauwkeurig vastgelegd in de boekjes.

Duur, maar dan heb je ook één van de meest speciale 944’s ter wereld. Op Bring A Trailer staan de overige foto’s en de video’s. Zodat je even kunt wegdromen bij deze perfecte ‘tweede-keus-Porsche’.