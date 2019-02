Deze 11 topauto’s hebben iets te vieren in 2019

Jubileum-galore in 2019.

Het is altijd leuk als je in een mooi afgerond getal iets mag vieren. De grootste vieringen dit jaar zijn voor Citroën (100 jaar), Bugatti (110 jaar) en Opel (120 jaar). Maar 2019 staat ook wederom garant voor de jubilea van een aantal leuke, mooie of interessante auto’s uit het verleden. We nemen de highlights even met je door.

75 jaar: Jeep CJ

De Willys Jeep werd ontwikkeld in de jaren ’40 als eenvoudige alleskunner voor het Amerikaanse leger. Die auto verdient een legendarische status an sich. Maar dat is alweer in 1941 gebeurd, wat een totaal niet afgeronde 78 jaar geleden is. Een wel mooi afgeronde driekwart-honderd jaar geleden kwam er van de Willys Jeep een productieversie: de CJ. Het was nog steeds een hele eenvoudige automobiel, maar wel een hele leuke. In 1944 zag hij het levenslicht en na vele generaties staat hij nog steeds in de prijslijsten als Jeep Wrangler.

70 jaar: Saab 92

Vijf jaar later kwam er een revolutie vanuit Zweden. Svenska Aeroplan AB (en dan niet onze trouwe reaguurder), afgekort SAAB, zette hun vliegtuig-avonturen op een lager pitje en presenteerde in 1949 hun eerste auto. Gefascineerd door aerodynamische ontwerpen zoals de Ursaab was het design van de Saab 92 vrij bijzonder. De druppelvorm was bijzonder in die tijd. De 92 heeft het maar een paar jaar volgehouden, maar zijn opvolgers 93 en 96 waren verrassend gelijk. En zelfs met diens opvolger 900 kon Saab geen afscheid nemen van het bijzondere concept. Gelukkig maar.

60 jaar: BMW 700

Er was eens een tijd dat BMW helemaal niet zo’n succesvol merk was. Te noemen 1959, toen BMW maar twee auto’s verkocht. De Isetta, een enorm onpraktisch onding en de BMW 501, een dikke luxelimo met V8. Daar zit een groot gat. Om te voorkomen dat het merk verkocht werd aan toen al rivaal Daimler-Benz, deed het merk nog één laatste poging tot succes: de BMW 700. Italiaans design op een eenvoudige middenklasser: het leek haast een Volkswagen! Door de 700 konden mensen ook bij BMW terecht voor een ‘normale’ auto. Vanaf dat moment kon BMW zich weer richten op bijzondere modellen, terwijl de 700 de basis legde voor de middenklasse. De auto is waarschijnlijk de reden dat BMW nog bestaat als rivaal van Mercedes, in plaats van als onderdeel ervan.

50 jaar: Porsche 914

In de jaren ’60 was de Porsche 911 een hit. Maar omdat een sportwagen met een flat-six achterin niet voor iedereen weggelegd was, kwam er ook een versie met een viercilinder boxer. De 912 werd veelal vergeten. Het is namelijk een soort neppe 911, dat wil niemand. Tegelijkertijd wilde Volkswagen een nieuwe topversie om de Karmann Ghia op te volgen. De Volksporsche, officieel de Porsche 914, werd geboren in 1969. Het was een vederlicht sportautootje die zowel het kleinste model van Porsche als het topmodel van VW was. Daarom wordt de auto net als de 912 gezien als een ‘neppe’ Porsche. Jammer, maar de steeds nauwere samenwerking met VW was een voorbode voor de toekomst.

40 jaar: Lancia Delta

Samen met Saab de enige twee auto’s in deze lijst van merken die niet meer bestaan, of op sterven na dood zijn ( Rebadge-Chrysler Lancia is zo dood dat ze zelfs de aankondiging van het sterven zijn vergeten volgens mij). Wat grappig is, want deze merken werkten samen aan het einde van de jaren ’70. In 1979 kwam Lancia met de welhaast saaie Delta als middenklasser. Een jaar later werd deze als eveneens inspiratieloze Saab 600 op de markt gebracht. Zo in deze specificatie is er niet zoveel aan, maar de Delta heeft vele rally-successen op zijn naam mogen zetten. Als Delta HF Integrale is het één van de meest begeerlijke hete hatchbacks ooit.

30 jaar: Land Rover Discovery

De iconen van Land Rover zijn de Defender als alleskunner en de Range Rover als SUV. Daartussen kwam in 1989 de Discovery. De auto moest wat meer ‘straatgericht’ worden zoals de Range Rover, maar ook in het terrein zijn mannetje kunnen staan zoals de Defender. Het resultaat is een stoere auto die aantoont dat vierkante styling cool is. Momenteel is het een wat vage familie-SUV, maar terreinwaardig is hij nog steeds.

30 jaar: BMW 8 Serie

De 8 Serie wordt nu al vergeleken met de Alfa 159. Sinds de nieuwe uitkwam in 2018 houdt hij de (Autoblog-)gemoederen bezig. De auto nam ten faveure van de 6 Serie even vakantie van 1999 tot 2018, de originele was een rasechte GT-sporter. Zelfs V12-motoren stonden op de prijslijsten van de oude 8. De introductie van de vader van de toekomstige AB-held (calling it now) was in 1989. Precies 30 jaar geleden in 2019.

30 jaar: Lexus LS

De Lexus LS was een directe aanval op de S-Klasse. Maar waar die laatste in 1989 het resultaat was van al meer dan 100 jaar Mercedes-heritage, was Lexus een gloednieuw merk. Het was het luxepaard van Toyota dat bewees dat ook Japanners luxe auto’s kunnen bouwen. Het is moeilijk om als new guy een directe aanval op Mercedes succesvol te maken, maar het is de LS gelukt. De auto is niet zo luxe of spraakmakend als de toenmalige W140, maar wel enorm betrouwbaar.

25 jaar: Audi A-serie

Wie Audi nu copy-paste vindt, moet eens in de jaren ’90 kijken. In 1993 had je de Audi 80, 100 en de V8. Qua styling waren ze alsof je een A3’tje verkleint naar A4, A5 of A6. Of dat is hoe Audi op de nieuwe strategie kwam, weten we niet. Wat we wel weten is dat naast een gefacelifte Audi 100 die A6 heette, een gloednieuwe A4 en A8 kwamen in 1994. De A-serie, nu versterkt door bijna alles van A1 tot en met A8, werd geboren. De aanval op luxe automerken was toen helemaal officieel.

20 jaar: Pagani Zonda

Er zijn tig verhalen van supercarbouwers die het niet haalden. Uitzonderingen vormen de regel, de uitzondering was in dit geval het geestekindje van Horacio Pagani. De Italiaan richtte halverwege de jaren ’90 een supercarmerk op en presenteerde in 1999 de Zonda, zijn eerste wapenfeit. De auto was een kunstwerk op wielen, één van de meest spraakmakende debuterende supercars die de wereld ooit heeft gezien. Met vele gelimiteerde versies van de Zonda en de Huayra als speerpunten bestaat Pagani nog steeds. Toch wel een succes dus!

10 jaar: Ferrari 458 Italia

10 jaar is helemaal niet zo veel. Het is stiekem iets te makkelijk om deze erbij te zetten. Toch moet het even, want ondanks dat @willeme zich per direct een oude man voelt, is de 458 Italia mijn jeugdheld. In 2009 volgde hij de F430 op als een retegave middenklasse-Ferrari. Het is de laatste ‘kleine supercar’ die een atmosferische motor gebruikt, in dit geval een 4,5 liter grote V8. De 488 Pista is nog steeds grotendeels gebaseerd op de 458, maar niks is beter dan de originele, cleane versie.