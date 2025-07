Parkeerapps gebruiken kost JUIST geld, aldus de Consumentenbond

Handig hoor al die parkeerapps, maar het blijkt je geld te kosten.

Naar de parkeerautomaat wandelen. Zeg, het is geen 2004. Tegenwoordig is alles handig geregeld in de app. Moet je wel even opletten welke app, anders betaal jij het apenzuur aan onnodige kosten. Gemak komt met een prijs. De makers van die apps moeten er ook aan verdienen natuurlijk. Juist daarvoor waarschuwt nu de Consumentenbond.

De organisatie heeft het zelf uitgezocht en concludeert: parkeerapps zijn handig, maar kunnen je onnodig veel geld kosten. Uit een enquête onder meer dan 10.000 gebruikers blijkt dat de meeste mensen tevreden zijn over hun parkeerapp, maar er zijn wel kanttekeningen. Met name over de klantenservice en de eerder aangehaalde extra kosten.

EasyPark en Yellowbrick

Een opvallende uitschieter is EasyPark. Die app scoort het laagst van de tien onderzochte apps, met een magere 6,3. De voornaamste klachten? Een klantenservice die nauwelijks bereikbaar is en een nieuwe tariefstructuur die sinds mei 2025 tot wel €7 extra per parkeersessie kan kosten. Even parkeren is zo alsnog een duur geintje.

Ook Yellowbrick verhoogde onlangs zijn servicekosten. Dat is iets om in de gaten te houden als je daar klant bent. Die kleine kosten kunnen het parkeren juist zo duur maken.

Mij niet bellen

Aan de andere kant van het spectrum zijn er ook positieve berichten. Tango Parkeren scoort een dikke 9,3, gevolgd door de Rabo App met een 9. Toch is ook daar niet alles perfect. De Rabo App is alleen via e-mail of contactformulier bereikbaar. Bellen vinden ze blijkbaar eng, want dat is geen optie. Wat is dat voor Gen Z gedrag?

Dat geldt overigens voor meerdere apps. In totaal ervaarde 35% van de mensen die contact zochten met een klantenservice problemen. Geen gehoor, omslachtige processen of simpelweg geen oplossing.

Vergeet je sessie niet te stoppen!

Wat ook flink kan bijdragen aan onnodige kosten: hoe de app zelf werkt. Slechts drie van de tien onderzochte apps stoppen automatisch de parkeersessie als je wegrijdt. Bij de rest moet je zelf afsluiten, en laat dat nou net zijn wat veel mensen vergeten. Het gevolg? De teller loopt gewoon door. Combineer dat met hoge transactiekosten of servicekosten, en je bent zo een tientje of meer armer voor het parkeren. Vraag dat maar aan @nicolasr

Ook tonen niet alle apps vooraf het geldende parkeertarief. Daardoor weet je vaak pas achteraf wat je kwijt bent. Leuk als je van de verrassingen bent, maar dit eindigt altijd in tranen.

Dus: doe dit

Neem vijf minuten de tijd om je parkeerapp te checken. Bekijk of je app automatische stopfunctionaliteit heeft, hoe het zit met extra kosten en hoe goed ze bereikbaar zijn bij problemen. Zo kom je niet voor verrassingen te staan en is je portemonnee ook blij. Hoppa.

Foto: deze Urus is sowieso duur uit, via benja01 op Autoblog Spots