China wil stoplichtsprintjes schrappen met halve maatregel

Je 0-naar-100-tijd doet er straks niet meer toe in China. Of toch wel?

We kijken allemaal jaloers naar Helsinki. De Finnen wisten het voor elkaar te krijgen om precies nul verkeersdoden te hebben in het afgelopen jaar. De verschillende landen en steden hebben zo hun eigen manieren om dat aantal te evenaren. China heeft daar een nogal maar halfbakken oplossing voor bedacht.

Volgens een nieuw wetsvoorstel moeten alle personenauto’s standaard begrensd zijn waardoor de sprint van 0 naar 100 km/u niet sneller is dan vijf seconden. Als het voorstel erdoorheen komt, geldt de wet voor alle personenauto’s, maar deze regel is natuurlijk gericht op snelle EV’s. Ook al kan je met je Model S Plaid in minder dan drie seconden naar de 100 of rijd je in de Yangwang U9 zoals hierboven; de 0-100-tijd is minimaal vijf seconden. Zeg maar dag tegen spannende stoplichtsprintjes.

Op zich is zo’n slakkenmodus geen slecht idee. Je kunt het zien als een eco-modus die er, net als een echte eco-modus, voor zorgt dat het verbruik lager is. Daarnaast komt het voor sommige mensen goed van pas. Je moet er toch niet aan denken dat je opa met zijn zware rechterpoot, altijd en overal meer dan 1.000 pk tot zijn beschikking heeft en in minder dan drie seconden naar de 100 flitst?

De kanttekening

Er zit wel een erg grote maas in de wet. Het idee is dat elke auto bij het starten automatisch in de slakkenstand staat. Wie alsnog zin heeft om het volledige vermogen te benutten, kan handmatig overschakelen naar een andere rijmodus. De truc zit hem in het feit dat je dat na elke rit opnieuw moet doen. Zet je de auto uit, dan schakelt hij automatisch weer terug naar de langzamere stand.

Het voelt als een handeling die je doet naast het uitschakelen van de irritante snelheidswaarschuwing. Vandaar dat ik het een halfbakken maatregel noem: mensen maken er snel een gewoonte van om de rijmodus aan te passen.

Het voorstel is onderdeel van een bredere veiligheidscampagne van de Chinese overheid. Zo is er ook een voorstel specifiek voor lange auto’s: “Personenvoertuigen met een lengte van 6 m of meer moeten zijn uitgerust met een snelheidsalarmfunctie, die in staat is een alarm te activeren door middel van visuele of hoorbare signalen wanneer de snelheid de maximaal toegestane snelheid overschrijdt”.

Precies onze snelheidswaarschuwing dus, maar dan alleen voor LWB– en EWB-uitvoeringen. Die rijden vaker te hard dan hatchbacks, of zo? Ik ben benieuwd hoe de nieuwe Nederlandse overheid naar dit soort voorstellen kijkt.

Via CarScoops

Foto: BYD Yangwang U9 gespot door @spotcrewda