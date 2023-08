Past deze altijd zwarte look wel bij een chique Volvo XC60?

Zo’n zwarte editie, past dat wel bij een chique Volvo XC60? Of kan deze Volvo het juist goed hebben?

Er zijn diverse redenen om een Volvo te kopen, zoals veiligheid, comfort, goede stoelen en (vaak) een puike audio. Uiteraard zijn er ook nog andere beweegredenen: Saab bestaat niet meer, je hebt een universitaire opleiding succesvol afgerond en je spreekt met twee woorden.

Een andere reden om een voor een Volvo te kiezen is omdat je juist géén Duitse auto wil. Een Duitse auto is namelijk vaak net eventjes te agressief en aanwezig. Het ligt er te nadrukkelijk op dat het een Dikschiff is. En als een Jaguar en Maserati te flamboyant voor je zijn, kun je altijd nog uitwijken naar Volvo. Een Volvo is vaak net eventjes wat chiquer, maar hoe zit het dan met deze extrem zwarte Volvo XC60?

Want waar we normaliter een Volvo vrij chic vinden, is dat in deze uitvoering, eh, ietsje lastiger. Wil je de naam van de auto weten? Echt? Ja? Komt ie: Black Edition!!! Om met Bert Visscher te preken: “Je verzint het niet, he?”

Zwarte accenten

De Black Edition is in feite de meest luxe Ultimate, en dan met een paar zwarte details. Zo is de lak Blak Onyx gespoten. Dat niet alleen, alle details zoals de grille, raamlijsten, sierlijsten, strips en dergelijke: het is nu allemaal zwart. Ook de typeplaatjes zijn zwart en zelfs de wielen zijn zwart. Het probleem daarvan is het zelfde als een pielemuis met heel veel bebossing eromheen: het ziet er veel kleiner uit dan dat het is. De wielen meten namelijk 21 inch! En dat zou je niet zeggen als je de foto’s bekijkt.

Nu is de XC60 ook een forse auto, dus de wielen lijkt nu adequaat te zijn qua formaat. Het is overigens nog altijd een knappe auto om te zijn, maar omdat alles zwart is, mis je ook een hoop. De oplopende raampartij, de fraaie brede schouders, de bijna retro-esque grille: het valt allemaal weg. Als alles zwart geaccentueerd is, is dus eigenlijk niets geaccentueerd.

Interieur chique Volvo XC60 (raad eens welke kleur!)

Het zal geen verrassing zijn dat het feestje zich in het interieur doorzet. Dat is namelijk net zo zwart als de reiswijze van een paar tweedejaars studenten na hun eerste hengstenbal. Er is een zwarte hemelbekleding, zwart dashboard, zwarte portierlijsten en zwart piano-hout-inleg. Qua stoelen kun je kiezen! De eerste optie betreft namelijk de comfortstoelen met ventilatie en zwart nappaleder en de andere mogelijkheid is sportzetels met leer en stoffen bekleding.

Qua motoren is er keuze uit twee aandrijflijnen. De eerste is de B5, een 2.0 viercilinder met turbo, goed voor 254 pk en 400 Nm. Deze is gekoppeld aan een achttrapsautomaat en heft vierwielaandrijving. De andere optie is de T8, met 2.0 viercilinder met turbo, mechanische compressor én een elektromotor. Deze combinatie is goed voor 455 pk en 710 Nm. De topsnelheid mag geen verrassing zijn, want bij beide maakt een begrenzer er een einde aan bij 180 km/u.

De auto is in eerste instantie voor de VS aangekondigd. Of ‘ie naar Nederland komt is niet bekend. Maar het riep bij ons wel de vraag op: past deze kleurstelling wel bij een Volvo? Of is het zo dat JUIST een Volvo dit wel kan hebben en dat het bij een Duitser al snel te fout wordt? Laar het weten, in de comments en maak kans op een gratis chatsessie met @nicolasr!

Check hieronder de rijtest met de opgefriste XC60 T8:

