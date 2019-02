Koop de RS4 (B8) Sedan die Audi niet wilde maken

Dit is je kans.

De Audi RS4 bestaat inmiddels alweer enkele generaties en in die tijd is er aan de auto relatief veel veranderd. Natuurlijk is het uiterlijk door de jaren heen flink op de schop gegaan, maar ook de beide varianten heeft het merk niet altijd geleverd. Sinds de vorige (B8) generatie van de krachtigste A4 is de auto niet meer als Limousine te bestellen. Sommige handige knutselaars waren het hier duidelijk niet mee eens, getuige deze ernstig aangepakte Audi A4.

De verkoper van de volgens hem “unieke” Audi RS4 Sedan vertelt in zijn advertentie hoe de vork precies in de steel zit. Om de A4 van binnen en buiten te kunnen laten passeren voor een “echte” RS4 Limousine, heeft de eigenaar destijds allerlei originele RS-onderdelen gebruikt. Met name het interieur, waar daadwerkelijk stoelen en vloermatten e.d. te zien zijn, is nagenoeg hetzelfde als het origineel.

Voor de buitenzijde was het ombouwproces iets lastiger, maar ook hier was de eigenaar niet voor een gat te vangen. De verbreding van de achterschermen is bijvoorbeeld “vakkundig uit staal gemaakt”. En hoewel het er niet per se onopvallend uitziet dankzij zijn extreem lage pose en de Vossen-velgen, is het resultaat absoluut niet verkeerd.

Op technisch gebied zit het ook wel snor met de Audi RS4 Sedan. Om ervoor te zorgen dat alles overeenkwam met de Avant, gebruikte de eigenaar een RS5 als donorauto. Naar verluidt zijn alle technische performance onderdelen overgeheveld om de RS4 Limousine in het leven te roepen. De 450 pk sterke 4,2-liter V8, de versnellingsbak en zelfs de Quattro-vierwielaandrijving maken hun opwachting in de sedan. Hierdoor kon de eigenaar zijn auto na een uitvoerig keuringsproces bij de RDW zelfs laten registreren als RS4.

Alles in acht genomen is het dan ook geen verrassing dat de verkoper een aardige bom duiten voor zijn creatie wil vangen. De Audi, die 76.800 kilometer heeft gelopen, staat momenteel te koop tegen de som van 37.250 euro. Hebben?

Met dank aan iedereen voor de tips!