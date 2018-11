Wat is PSA van plan met Toyota en het stadsauto-trio?

Er staan wat veranderingen op de planning voor de samenwerking met Toyota.

Peugeot en Citroën zijn uiteraard al lang beste vrienden. Zo delen ze veel onderdelen en soms, als het kosten bespaart, hele auto’s. Oké, de echte kenner kan het verschil wel zien tussen een Peugeot 106 en een Citroën Saxo, maar in grote lijnen is het exact dezelfde auto. Dit kleine duo was overigens het einde van het tijdperk voor de ‘1’ serie. Want waar de 106 eigenlijk net zoals zijn voorgangers een te heet gewassen 306 was, stond er een opvolger klaar die het nét even anders deed.

De 107 is geen mooie, snelle, ruime of enorm veilige auto, maar alles aan de auto is bedacht om goedkoop te zijn. Dat betekent dat je tot en met 2014 dingen als ‘centrale deurvergrendeling’ of ‘toerenteller’ nog op de optielijst moest aanvinken, maar het betekent ook dat je voor nog geen 9.000 euro in een gloednieuwe auto stapte. Na een week eentje voor de deur hebben staan als leenauto kan ik niet garanderen dat je er heel vrolijk van wordt, maar goed.

De 107 was uiteraard samen ontwikkeld met Citroën, maar als derde, ietwat verrassendere speler, werkte Toyota mee en onthulde hun Aygo. Het trio was een succes. Het waren steevast de goedkoopste auto’s van Nederland en ze domineerden het A-segment. Startersauto, stadsrakker, een opgewaardeerde bezorgbrommer voor pizzabedrijven: een dusdanig goedkope auto heeft vele voordelen voor de consument en het legde PSA en Toyota ook geen windeieren. Het zorgt voor een drukker A-segment dan ooit.

De tweede generatie van de 108, C1 en Aygo zijn helaas nét ietsje duurder dan 10.000 euro, maar standaard ook al een stuk completer. Omdat elke auto relatief duurder wordt, is het nog steeds een succes. En successen moet je behouden, toch? Er zijn een aantal Frans-Japanse projecten die minder lekker liepen. Denk maar eens na wanneer je voor het laatst een Peugeot 4007 hebt gezien.

Maar PSA veranderde de boel toen ze Opel overnamen. Laatstgenoemde heeft zelf ook een stadsrakker in de prijslijsten staan genaamd Karl. Niks meer en niks minder dan een Chevrolet Spark met een andere badge, maar die Opel-badge betekent voor veel mensen dat ze nu ook goedkoop in een auto met een Blitz kunnen stappen. Succesvol? Mwoah. De Karl staat op het punt om te verdwijnen. Je zou juist verwachten dat er een nieuwe Karl zou komen, op basis van de nieuwe Peugeot 108 en Citroën C1. Dan zou het afknippen van Toyota best logisch zijn.

Maar toch gaat naar verwachting de Aygo niet meer deel uitmaken van het olijke trio. Dit gaat niet gebeuren vóór 2021, de auto’s zijn immers net gefacelift. Maar vanaf 2021 wil PSA naar verluid voor de kleintjes de wegen laten scheiden. Daarmee eindigt het succesverhaal van drie toffe autootjes die je bijna 17 jaar lang(!) op elke straathoek ziet staan. Overigens betekent het waarschijnlijk niet dat de Aygo ten dode opgeschreven is, maar de bemoeienis van PSA zal minimaal zijn. Wel zou Toyota interesse hebben in een deel van de Tsjechische fabriek in Kolin, zodat PSA en Toyota elkaar nog wel helpen met auto’s in elkaar schroeven. Voornamelijk om de Expert, Jumpy en ProAce gezamenlijk te bouwen. (via Les Echos)