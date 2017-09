Pirelli gaat voor nog zachter rubber

Zodat het plakt als pindakaas op je gehemelte.

We zitten nu al ruim over de helft van het Formule 1 seizoen 2017. Voor de Max Verstappen devoot misschien niet de fijnste periode, maar er zijn wat wijzigingen doorgevoerd dit jaar, om het voor de neutrale toeschouwer wat leuker te maken. Een belangrijke wijziging waren de banden. De Pirelli stick werden voor dit jaar aanmerkelijk breder. Uiteraard is de bandenleverancier bezig met de wijzingen voor volgend jaar. De breedte blijft gelijk, maar Pirelli gaat zelf wat andere dingen doorvoeren.

In 2018 is het nog steeds enkel Pirelli dat de teams van banden voorziet, net als dit jaar. Er was nogal wat kritiek op de Italiaanse bandenfabrikant. Met name de hardere compounds waren niet naar wens. De band lijkt niet helemaal te passen bij de snellere auto’s. Er zijn nog maar weinig coureurs die voor de hardste compound hebben gekozen.

In gesprek met Speedweek geeft Pirelli F1-baas Mario Isola een reactie op de hele situatie. De harde compound worden de komende races in (waaronder Sepang, Suzuka en Braziliƫ) niet meer aangeboden. Daarbij heeft Isola aangegeven dat de banden in 2018 een stukje zachter gaan worden.

De Ultra-soft band is volgend jaar een super-soft. Logischerwijs is de super-soft een gewone soft-band en wat nu soft is, is in 2018 medium. Pirelli is er dermate druk mee dat ze bij de GP van Abu Dhabi al getest kunnen worden door de teams.

