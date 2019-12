Prijzen Skoda Superb met PHEV aandrijving bekend

Wat ben je nu eigenlijk kwijt voor Neerlands verstandigste auto?

De Skoda Superb is altijd het verstandige alternatief geweest voor degene die een Passat wenst die méér ruimte biedt, maar minder kost. Toch had de Superb een groot nadeel, er was geen stekkerversie te krijgen. De Superb is onlangs voorzien van een facelift, waarbij ook de Superb iV is aangekondigd.

Het iV-label van Skoda is bestemd voor alle Skoda’s met een (deels) elektrische aandrijflijn. De eerste was de Citigo-e iV, dit is de tweede. In tegenstelling tot die Citigo-e, is de Superb niet helemaal elektrisch. De grote Tsjech heeft een 1.4 viercilinder motor met 156 pk, die in de Superb iV standaard is voorzien van een DSG-automaat.

Aandrijflijn

De benzinemotor is gekoppeld aan een elektrische motor van 115 pk. Je kunt niet simpel 115 pk + 156 pk doen om op het totaalvermogen uit te komen. Beide motoren leveren namelijk niet gelijktijdig hun vermogen. De elektromotor zal heel snel zijn krachten af kunnen geven, bij de benzinemotor zullen er eerst wat toeren gemaakt moeten worden. Het maximum systeemvermogen bedraagt 218 pk, het koppel bedraagt 400 Nm. De elektromotor is gekoppeld aan een 13 kWh accupakket. Daarmee kun je 55 kilometer halen. In totaal is de actieradius 850 km.

Prijs ten opzichte normale Superb

Een groot voordeel van de PHEV is dat de CO2-uitstoot vrij laag is en daardoor de belasting niet enorm hoog. Nu de prijzen bekend zijn kunnen we meteen stellen dat de Superb een (relatief) gunstig geprijsde auto is geworden: 42.450 euro voor de Superb hatchback en 43.450 euro voor de stationwagon. Dat is slechts 1.560 euro méér dan de 150 pk sterke 1.5 basismotor en automaat. Je kán ‘m ook met handbak krijgen, dan is de Superb nog wat voordeliger.

Concurrent I: Kia Optima PHEV (JF)

Maar is 42.450 euro veel voor zo’n PHEV, of kun je beter verder kijken? Een Kia Optima PHEV is er vanaf 44.395 euro. De Kia is dan wel altijd een stationwagon. Op zich niet erg, zowel de Skoda als de Kia komen dan het beste tot hun recht. Qua specificaties liggen de Kia en Skoda dicht bij elkaar. De aandrijflijn in de Kia levert namelijk 205 pk en 375 Nm. Een groot verschil is de motor, de Optima heeft een atmosferische 2.0 motor.

Concurrent II: Peugeot 508 HYbrid

De belangrijkste concurrent voor de Superb Sedan is de Peugeot 508 Hybrid 225. Overigens is de 508 ook als SW te verkrijgen, alhoewel de Berline als een soort Audi A5 alternatief overkomt qua lijnvoering. Erg fraai. Ook hier een prima systeemvermogen: 225 pk. De Peugeot heeft met 240 km/u verreweg de hoogste topsnelheid. Wel is de Peugeot iets duurder met 48.740 euro.