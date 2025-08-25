Politicus rijdt met 260 km/u op Autobahn en krijgt er nu flink van langs

Terwijl er geen snelheidslimiet gold.

Italië is in rep en roer. En dat is ergens wel voor te stellen. Wat zouden wij ervan vinden als Alexander Pechtold uit het niets een Instagram-verhaal plaatst met daarin bewijsmateriaal dat hij met ruim 200 km/u aan het toeren is in een Porsche? Precies dat gebeurt nu in Italië met ene Vittorio Codeluppi.

De beste man wordt nu als ‘zakenman’ omgeschreven, maar is in wezen een politicus die zich naar een nieuw baantje heeft weten te lobbyen. Hij is nu de voorzitter van een waterbedrijf genaamd SAL dat door de staat wordt gerund. Hiervoor was hij raadslid in de Italiaanse regering en lid van de Democratische partij.

Codeluppi op de Autobahn

Kortgeleden deelde hij met zijn Instagram-volgers dat ie aan het genieten was van zijn Porsche Cayenne [foto ter illustratie]. Op de beelden is de teller te zien die gestaag oploopt naar 260 km/u. Rechtsonder in het hoekje heeft hij de locatie ‘Porsche Stuttgart – Zuffenhausen’ toegevoegd. Dit wil niet zeggen dat hij daar is, maar laten we hem op dit moment het voordeel van de twijfel geven.

Zijn politieke tegenstanders kunnen de beelden niet geloven en maken Codeluppi zwart via de media. “De premier van de Lega Salvini-regio Lodi uit zijn grote teleurstelling over de verspreiding op sociale media door de nieuwe voorzitter van SAL van een video waarop te zien is hoe een krachtige auto, waarschijnlijk van SAL-voorzitter Codeluppi, met een snelheid van 260 km/u over een snelweg rijdt, waarbij de beelden rechtstreeks vanuit het perspectief van de bestuurder zijn genomen”, aldus iemand van de politieke partij Lega. Zij eisen dat de voorzitter opstapt of ontslagen wordt.

De verdediging en reactie erop

De reactie van Codeluppi is om ook naar de media te gaan. Tegen La Repubblica zegt hij: “Ik reed op 15 augustus op een Duitse snelweg, waar geen snelheidslimieten gelden.” Dat is volgens Lega geen reden om aan een ontslag te ontkomen. De partij zegt: ”Zelfs als hij niet reed of de video in het buitenland is gefilmd, in gebieden zonder snelheidslimiet, blijft het ernstig ongepast om content te publiceren die dergelijk gevaarlijk gedrag afbeeldt, dat met name jongeren negatief zou kunnen beïnvloeden door de verkeerde boodschap over te brengen.”

Een soortgelijke rel kwamen we kortgeleden tegen met Ring-expert Micha Charoudin in de hoofdrol. Die zou ook aanzetten tot gevaarlijk rijgedrag met zijn filmpjes, al is het logisch dat Charoudin iets beter weet wat hij doet dan een politicus.

Natuurlijk is het niet verstandig wat Codeluppi doet, maar illegaal is het niet. En ook niet als hij zelf filmde. Overigens: hoe ga je bewijzen dat de bestuurder ook de cameraman was? Vandaar dat Insta-scheurneuzen niet worden aan- of opgepakt.

Bron: La Repubblica

Foto ter illustratie: Cayenne Coupe GTS gespot door @spotcrewda