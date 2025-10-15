Politie pakt gevluchte influencer die McLaren crashte

Al is je McLaren nog zo snel, de politie achterhaalt je wel.

We kennen in Nederland het verhaal van de vriend van een influencer die een McLaren 720S crashte. Hij had gelukkig het fatsoen om niet de plaats delict te verlaten. Een Britse influencer deed dit wél, na een soortgelijk incident met een McLaren 720S.

Een 24-jarige influencer met de illustere naam ‘HSTikkyTokky’ crashte in maart 2024 zijn McLaren tegen een Audi. Zijn passagier – ook een influencer – en twee inzittenden van een Audi raakte daarbij gewond, maar meneer TikkyTokky koos het hazenpad.

Harrison Sullivan, zoals de jongeman echt heet, nam vervolgens zijn toevlucht tot het Midden-Oosten. Dat heeft hij anderhalf jaar volgehouden, terwijl hij de politie tarte met berichten op social media.

Nu was hij toch zo dom om zijn brutale gezicht weer in Engeland te laten zien. Daar is hij in de kraag gevat door de politie. Net als Quincy Promes ontdekt hij dat niemand boven de wet staat.

Sullivan mag zich in de rechtbank verantwoorden voor meerdere strafbare feiten, waaronder het verlaten van de plaats van een ongeval. Daarnaast maakte hij zich schuldig aan het gebruik van een telefoon tijdens het rijden. Tot overmaat van ramp was de auto onverzekerd.

De influencer is vrijdag opgepakt en had eigenlijk gisteren voor de rechter moeten verschijnen. De zaak is echter uitgesteld tot 24 oktober. Die datum mag Sullivan afwachten in de gevangenis. De politie weigerde om hem op borgtocht vrij te laten. Dat krijg je ervan als je vlucht voor de politie.

Via: BBC