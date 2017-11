Koop deze Aston Martin V8 Vantage N400 in Nederland

Snel, voordat Moszko je te snel af is.

Jarenlang hoorde je in de automotive wandelgangen gemor over het feit dat al die Aston’s teveel op elkaar leken. Inmiddels gooien ze het in Gaydon eindelijk over een andere boeg, maar of iedereen daar vrolijk van wordt? Nou neen. Om een of andere reden heeft Aston Martin besloten de nieuwe Toyota Supra in productie te nemen en er hun eigen badge op te plakken.

Maar goed, elk nadeel heeft zijn voordeel. In direct vergelijk met de nieuwe Vantage ziet de stokoude vorige Vantage er opeens weer extra begeerlijk uit. Bijkomend voordeel: als je een tweedehandsje oppikt is de afschrijving al voor een deel achter de rug.

Probleem is alleen wel: je moet even de juiste uitzoeken (aankoopadvies). De vorige generatie V8 Vantage kende namelijk ettelijke varianten in zijn lange productierun. Over het algemeen geldt dat de auto naarmate de leeftijd vorderde steeds beter werd. Deze N400 uit 2007 is wat dat betreft nog een vrij vroeg exemplaar, maar kent al wat voordelen ten opzichte van het basismodel dat in 2005 het levenslicht zag.

Aston Martin werd in 2007 overgenomen door Prodrive, dat de handling en de prestaties van de auto op punt zette. Op de IAA van hetzelfde jaar werd de N400 gepresenteerd. De N400 had onder andere iets meer pk’s dan het origineel (406 versus 385, oftewel 400 bhp versus 380), lichtere wielen en een scherpere setup van vering en demping. De auto deed een rondje ‘Ring in minder dan acht minuten, oftewel 480 seconden. Ter ere van die prestatie werden er 480 exemplaren gebouwd: 240 coupé’s en 240 roadsters. Bij zo’n speciaaltje passen uiteraard ook speciale kleuren, in dit geval Bergwerk Black, Lightning Silver en Karussell Orange. Je raadt het al: dit exemplaar dat te koop staat is uitgevoerd in de laatste kleur.

Om de Nürburgring-link te benadrukken is de layout van het legendarische circuit ook op middenarmsteun gestikt. Verwissel deze uitvoering echter niet met de gruwelijke N24 die James May nog steeds soms bezoekt in zijn nachtmerries. Dit is geen diehard raceauto met een kenteken, maar een straatauto met wat racegenen.

Met 65.500 kilometer op de teller kan je deze oranje Brit oppikken voor 74.500 Euro bij Prins Esclusivo. Puike optie, of wil jij coûte que coûte een later exemplaar met de 4.7 onder de kap hebben?

Bedankt Wout-Jan voor de tip!