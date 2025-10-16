BOVAG heeft controversiële mening over verbod op nieuwe benzineauto in 2035

Lijken we het eindelijk allemaal eens te zijn…
Als producten goed verkopen spreken we van warme broodjes over de toonbank. Moeten we de EV in Europa dan nu bevroren kadetjes in de koelkast noemen? Op ons continent blieven we de elektrische auto nog te weinig om binnen tien jaar voorgoed gedag te zeggen tegen de auto met verbrandingsmotor.
Tot die conclusie komen steeds meer bedrijven en instanties. Nadat fabrikanten een voor een de EV-doelen terugschaalden en verlengingen van bestaande benzinemodellen aankondigden, lijkt nu ook de Europese Unie om te zijn. Toch blijven er ook voorstanders om de nieuwe benzineauto met pensioen te sturen in 2035. Van verschillende organisaties en figuren verwacht je de EV-steun, maar van de BOVAG? Niet direct nee.
BOVAG wil dat het verbod blijft
Een diepere duik in de BOnd Van Automobielhandelaren en Garagehouders leert me dat twee van de vier pijlers van de BOVAG ”duurzaam” en ”toekomstbestendig” zijn. En dus verdedigt BOVAG-voorzitter Christianne van der Wal, het 2035-verbod met hand en tand in haar column bij BKAN. Ze schrijft:
BOVAG heeft destijds – in juni 2022 – dat verbod gesteund. Niet omdat het makkelijk zou worden, maar omdat het richting gaf. Een duidelijk doel helpt de sector om te focussen en te investeren. Als belangrijke spelers nu zeggen dat ze grote problemen hebben met 2035, dan ligt de oplossing niet in uitstel, maar in het oplossen van die problemen.
De brancheorganisatie wil de plannen niet veranderen. Het doel moet blijven staan, er moet alleen beter worden gekeken naar hoe we dat doel het beste kunnen behalen. Denk aan ”fiscale stimulering, voldoende laadinfra en prikkels voor consumenten”. Door de plannen aan te passen, zaai je volgens BOVAG onzekerheid en twijfel.
Aanval op Duitse en Franse fabrikanten
De BOVAG heeft dan ook weinig goede woorden over voor de merken die het verbod willen aanpassen: ”Wij begrijpen weinig van het pleidooi van Duitse en Franse OEM’s om te vertragen. Wie de startlijn opschuift, speelt juist de Chinese merken in de kaart – die zijn er al klaar voor. En ook de roep om méér ruimte voor hybrides klinkt sympathiek, maar die staan eveneens al klaar in de Chinese havens.” Oftewel, het argument dat je anders de strijd verliest van de Chinezen, gaat niet op volgens Van der Wal.
En Nederland dan?
De BOVAG-directeur komt ook nog even op voor haar dealers. ”OEM’s zien ons als een gemakkelijke afzetmarkt voor elektrische auto’s, maar onze dealers hebben recht op een evenwichtige mix, een balans tussen vraag en aanbod. En die ontstaat alleen met koersvast beleid – niet met uitstelgedrag. Als Europa schuift met de startlijn, zijn (onder meer) de Nederlandse dealers het kind van de rekening.”
Een stevig EV-pleidooi van de brancheorganisatie, maar feit blijft: Henk en Ingrid kopen op dit moment nog steeds geen EV. Zij houden liever zo lang mogelijk vast aan hun oude Renault Scénic. Ook met ”prikkels” ga je ze niet zomaar uit hun benzineauto trekken, toch? En uiteindelijk: de BOVAG heeft een kleinere vinger in de pap dan de grote fabrikanten en overheden.
Foto: Ferrari FF gespot door @wassiliproductions
Reacties
marh zegt
Als ik de houtje touwtje spaghetti elektriciteitsdraden in de zuid Europese steden zie vraag ik mij af hoe ze daar al die auto’s elektrisch gaan opladen.
R zegt
Niet – ik woon in Spanje – mensen hebben hier geen geld voor Electrische auto’s, en komen gewoon in opstand als de Spaanse overheid 2035 aanhoudt. Hier accepteren ze die milieu idioterie niet – voor schapen die volgen moet je in Noord Europa zijn,
RUBERG zegt
Apart dat iemand die in Spanje woont niet op de hoogte is van de gestegen ev verkoopcijfers. Vooral door particulieren! Verstandige Merino schapen…
heckblende zegt
Lol schuld van 100% BBP. Next!
Draai je nog maar een keer lekker om in de zon.
heckblende zegt
En lol @ mensen die in een ander land wonen en menen het sentiment van ALLE inwoners te kennen, en dit presenteren als een waarheid.
reactief zegt
Laatst hoorde ik iemand zeggen in een podcast te willen verhuizen naar Spanje omdat hij de instroom van immigranten in Nederland beu was…
petroldrinker zegt
Zouden meer mensen hier ook niet moeten accepteren die idioterie
Usdriver zegt
Van der wal heeft gelijk. De krachtigste innovatie stimulans zijn heldere regels. De Californische regels zorgden voor de brandstof om de Tesla raket te lanceren.
Sterft gij oude vormen en gedachten.
De Europese achterblijvers (vooral stellantis) moeten gewoon het been bijtrekken. En een goede betaalbare ev op de markt brengen met 8 jaar garantie.
G-Ammo zegt
”fiscale stimulering, voldoende laadinfra en prikkels voor consumenten”.
Als je een fatsoenlijk product hebt, zou dit niet nodig moeten zijn… :) Ze willen vraag creëren dat er niet is.
RUBERG zegt
Er zijn ook zuinige diesels (fatsoenlijke producten) gesubsidieerd. Dus?
mashell zegt
Bovag wil zo veel mogelijk nieuwe auto’s verkopen. Dus alles wat vervanging stimuleert zijn ze voor.
Johanneke zegt
Denk dat het wel een dingetje wordt voor minder rijke landen. Hier in NL, of Duitsland ofzo, 50k voor een auto op benzine of 50k voor een EV, ik zou het wel weten. Direct die EV. Laden kan overal, de actieradius is al dikke prima. Als je 20k per jaar rijdt (haal ik niet eens) en je doet 500km op een lading van je EV met 600km range, moet je in een jaar 40 keer opladen. Ik zie absoluut het probleem niet. Wel in landen waar laadpalen niet overal beschikbaar zijn. Ik zou gewoon aan huis laden of aan 1 van de laadpalen in de straat of op werk.
waterisnat zegt
Bovag, 1 van de vele “NGOs” die door de bureaucraten en hun toneelverenigingen (deze keer VVD) zijn gepenetreerd in de lange mars door de instituten. Derhalve niet meer serieus te nemen of te correleren met het oorspronkelijke doel van de vereniging (zoals bij alle NGOs).
coupedriver zegt
Nog één die er werkelijk niets van begrijpt!
HZW zegt
allemaal leuk en aardig, maar ik sta nu al geregeld in de rij bij “FastNet” om aan de stekker te kunnen, hoop toch dat het tegen die tijd veel beter is gesteld met oplaat punten lang de snel weg, 4 stekkers bij een pomp station is niet genoeg.
mashell zegt
Het valt me op dat het in het weekend overdag vaak druk is bij Fastned. Maken die mensen dan lange ritten of doen ze serieus hun wekelijkse opladen bij Fastned?
Jurgen zegt
Voorlopig is het probleem denk ik vooral dat er heel veel mensen gewoon geen geld (over) hebben voor een dure auto. Er rijden erg veel mensen in auto’s van maximaal € 10.000,=, meestal occasions. Die laten ze repareren bij de garage op de hoek, waar je met een EV voorlopig niet terecht kan. Wat rijdt er elektrisch? De leasers, die kunnen de auto niet maar de leaseprijs wel betalen…
Johanneke zegt
Plus er is kunnen en willen. Heel veel mensen willen niet jaren aan spaargeld opslaan in een afschrijvende auto. Heb een collega die makkelijk kan stoppen met werken. Man heeft tonnen. Maar die zitten in beleggingen, hij rijdt een oude auris hybride.
RUBERG zegt
Een kleine 20% van de nieuwverkopen is particulier.
petroldrinker zegt
Tja, het feit dat weinig mensen ze willen zou genoeg moeten zeggen toch?? wij zijn ook terug gegaan naar een Hybrid van de EV zodra we die kans kregen, geen splitseconde over na hoeven denken om die stap te maken