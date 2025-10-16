BOVAG heeft controversiële mening over verbod op nieuwe benzineauto in 2035

Lijken we het eindelijk allemaal eens te zijn…

Als producten goed verkopen spreken we van warme broodjes over de toonbank. Moeten we de EV in Europa dan nu bevroren kadetjes in de koelkast noemen? Op ons continent blieven we de elektrische auto nog te weinig om binnen tien jaar voorgoed gedag te zeggen tegen de auto met verbrandingsmotor.

Tot die conclusie komen steeds meer bedrijven en instanties. Nadat fabrikanten een voor een de EV-doelen terugschaalden en verlengingen van bestaande benzinemodellen aankondigden, lijkt nu ook de Europese Unie om te zijn. Toch blijven er ook voorstanders om de nieuwe benzineauto met pensioen te sturen in 2035. Van verschillende organisaties en figuren verwacht je de EV-steun, maar van de BOVAG? Niet direct nee.

BOVAG wil dat het verbod blijft

Een diepere duik in de BOnd Van Automobielhandelaren en Garagehouders leert me dat twee van de vier pijlers van de BOVAG ”duurzaam” en ”toekomstbestendig” zijn. En dus verdedigt BOVAG-voorzitter Christianne van der Wal, het 2035-verbod met hand en tand in haar column bij BKAN. Ze schrijft:

BOVAG heeft destijds – in juni 2022 – dat verbod gesteund. Niet omdat het makkelijk zou worden, maar omdat het richting gaf. Een duidelijk doel helpt de sector om te focussen en te investeren. Als belangrijke spelers nu zeggen dat ze grote problemen hebben met 2035, dan ligt de oplossing niet in uitstel, maar in het oplossen van die problemen.

De brancheorganisatie wil de plannen niet veranderen. Het doel moet blijven staan, er moet alleen beter worden gekeken naar hoe we dat doel het beste kunnen behalen. Denk aan ”fiscale stimulering, voldoende laadinfra en prikkels voor consumenten”. Door de plannen aan te passen, zaai je volgens BOVAG onzekerheid en twijfel.

Aanval op Duitse en Franse fabrikanten

De BOVAG heeft dan ook weinig goede woorden over voor de merken die het verbod willen aanpassen: ”Wij begrijpen weinig van het pleidooi van Duitse en Franse OEM’s om te vertragen. Wie de startlijn opschuift, speelt juist de Chinese merken in de kaart – die zijn er al klaar voor. En ook de roep om méér ruimte voor hybrides klinkt sympathiek, maar die staan eveneens al klaar in de Chinese havens.” Oftewel, het argument dat je anders de strijd verliest van de Chinezen, gaat niet op volgens Van der Wal.

En Nederland dan?

De BOVAG-directeur komt ook nog even op voor haar dealers. ”OEM’s zien ons als een gemakkelijke afzetmarkt voor elektrische auto’s, maar onze dealers hebben recht op een evenwichtige mix, een balans tussen vraag en aanbod. En die ontstaat alleen met koersvast beleid – niet met uitstelgedrag. Als Europa schuift met de startlijn, zijn (onder meer) de Nederlandse dealers het kind van de rekening.”

Een stevig EV-pleidooi van de brancheorganisatie, maar feit blijft: Henk en Ingrid kopen op dit moment nog steeds geen EV. Zij houden liever zo lang mogelijk vast aan hun oude Renault Scénic. Ook met ”prikkels” ga je ze niet zomaar uit hun benzineauto trekken, toch? En uiteindelijk: de BOVAG heeft een kleinere vinger in de pap dan de grote fabrikanten en overheden.

