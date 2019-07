Vergelijking: de nieuwe BMW X6 vs. de oude

Zo'n beetje de meest controversiële BMW is grondig op de schop gegaan. Wij kijken wat er is veranderd.

In 2007 kwam BMW ineens op de proppen met de X6. Waarde collega @willeme legde al een keer uit dat stiekem niet BMW maar Dodge dit autotype heeft uitgevonden, maar goed, als een idee slecht is wordt het niet gejat. Dus BMW vond het een goed idee, om een X5, een hoge auto, te ontdoen van zijn praktische gemak en als coupé uit te rusten. Qua design is het moeilijk om zo’n auto goed te krijgen. Qua praktische inzetbaarheid is de auto niet slecht, maar door de aflopende daklijn lever je wat in op kofferruimte en hoofdruimte achter ten opzichte van de X5, terwijl het prijsverschil nihil is. De X6 is bedoeld als een soort sportieve SUV. Twee termen die zich niet graag laten combineren.

Je kunt haten wat je wil, maar er wordt het nodige onderzoek gedaan om te kijken of auto’s uit kunnen. En kan dat niet, dan trekken ze de stekker er weer uit. Zo zijn we verlost van de BMW 2 Serie Active/Grand Tourer, die niet populair genoeg bleek. De X6 is nog wel populair. Ze gingen als warme broodjes over de toonbank en nog loopt men best wel warm voor de coupé-SUV. Maar hij wordt oud, dus het is tijd voor vernieuwing. Dat deed BMW met de gloednieuwe X6 (G06).

Het is logisch dat de X6 nogal lijkt op de X5. Daarom kun je een hoop info over wat er nieuw is aan de nieuwe BMW vinden in de X5-vergelijking. Maar wat betekent dat voor de verschillen ten opzichte van de uitgaande X6? Wij zetten de highlights even op een rijtje.

Voor de duidelijkheid: bij de afbeeldingen staat de nieuwe X6 (G06) bovenaan en de oude X6 (F16) onderaan.





Exterieur

Hier eigenlijk geen verrassingen. De voorkant is krek eender met de nieuwe X5, op één feature na: de lichtgevende nieren. Aangezien we het nu toch hebben over die nieren, die zijn uiteraard op de X6 ook vrij groot. Vooral aan de achterkant zijn de veranderingen duidelijk: daar lijkt de X6 juist op zijn kleinere en recent vernieuwde broertje X4. De achterlichten in traditionele BMW-vorm met het knipperlicht als een hoekje erboven maken plaats voor grote, horizontale LED-balken. Ook net zoals de X4 maakt de achterklep onder de achterlichten een grote knik, waardoor het nummerbord verhuist naar de bumper. Met wat vouwen en knikken rondom de grote stortkokers oogt de bumper ietwat druk, wat bij de vorige X6 toch minder het geval was.





Qua dimensies is het millimeterwerk: de X6 groeit met 26 mm in de lengte en 15 mm in de breedte, met een afname in de hoogte van 6 mm. Dit betekent dat de auto 4.935 mm lang en 2.004 mm breed is, met een langere wielbasis: die groeide met 42 mm. De kofferruimte biedt ruimte aan 580 liter spullen, met zelfs 1.530 liter als je de banken neer klapt. De toename is echter maar vijf liter. Het zijn vooral de passagiers die rianter zitten door de toegenomen dimensies.

Interieur

Tsja, is er bij BMW tot in zeer verre hoogte sprake van gelijkschakeling in de interieurs, dus hier is eigenlijk niks te melden wat niet in de X5-vergelijking voorkwam. Bij de veranderingen moet je denken aan het nieuwe digitale instrumentarium en het nieuwe infotainmentscherm, hooggeplaatst zoals de oude. Het is zeker weer een stapje omhoog ten opzichte van de oude X6, maar verrassend is het niet.





Techniek

We hadden het er net al even kort over: een primeurtje voor de X6 is lichtgevende nieren. Hét bewijsstuk dat kopers van deze auto graag flashy zijn, wat ons betreft. Dat is dus nieuw. Verder kun je uiteraard bij de nieuwe X6 weer kiezen voor een reguliere versie of een M-Sport versie, die laatste zet in op sportiviteit en krijgt ook een beetje extra mee door een M sperdifferentieel. Bij de vorige waren de verschillen tussen de pakketten vrijwel alleen optisch. Ook kun je voor de G06 een offroad-pakket selecteren, met elektronisch ingestelde veren voor verschillende ondergronden. Qua motoren levert de X6 één motor in: de X-Drive 40d. Deze middenmaatse dieselmotor leverde zo’n 313 pk, wat tussen de 30d en de M50d in zat (die leverden 258 en 381 pk). Bij de nieuwe X6 doe je bij diesels instappen in die 30d, nu met 265 pk. De M50d is dan je enige upgrade-mogelijkheid, wat dezelfde zes-in-lijn motor is, maar dan met vier turbo’s en 400 pk. Wie satanssap niks kan schelen heeft de keuze uit twee benzinemotoren: dezelfde motoren als bij de vorige X6, maar dan natuurlijk geüpgraded. Het gaat om de xDrive40i (voorheen 35i met 306 pk) met 340 pk en de M50i, een lekkere V8 met 530 pk (voorheen 450 pk). Heel misschien dat er nog een set instapmotoren bij komt, een X6 M ook nog op de planning, zelfs met Competition-pakket. Waar gaat het heen! Anyway, de vorige X6 M had 575 pk, naar verwachting schiet de nieuwe power-SUV naar ver over de 600 pk, met een toename van 20-25 pk op dat getal in de Competition-trim.

Conclusie

Verrassen doet de nieuwe X6 niet. Onlogische veranderingen krijgen stond evenmin op de planning voor de nieuwe coupé-SUV. De auto borduurt voort op een succesnummer, met de kernwaarden van het ‘nieuwe’ BMW aan boord. De uitspraken over of dat positief is, met name op het gebied van design, zijn verdeeld, feit is dat de auto weer nieuwer, geavanceerder, groter en over het algemeen beter is dan zijn voorganger. Toch, voor wie niet zo graag zichzelf showt en een middenklasse BMW-SUV koopt vanwege praktische inzetbaarheid: houd het dan lekker bij de X5.