Dit zijn de populairste bestelbusjes van Nederland

We gunnen bedrijfauto's ook een beetje liefde.

Sinds het nieuwe jaar is begonnen hebben we allerlei lijsten opgesteld waarin verkoopcijfers van automerken, modellen en andere statistieken onder de aandacht worden gebracht. Het einde is bijna in zicht, maar we zijn er nog niet. Nee, vandaag heeft VWE namelijk het aantal verkochte tweedehands bedrijfsauto’s onthuld.

Duidelijk moge zijn dat bij de merken Volkswagen niet meer zo in trek was als in voorgaande jaren. Goed, de Duitse autofabrikant staat nog altijd fier bovenaan en heeft ruim 10.000 auto’s meer verkocht dan zijn naaste concurrent, in de top 3 is Volkswagen het enige merk dat minder auto’s verkocht. 22.809 auto’s occasions gingen er over de toonbank: 1,8 procent minder dan vorig jaar. Mercedes, daarentegen, verwelkomde juiste een stijging van 8,7 procent. Ford deed het met een stijging van 15,1 procent nog beter en sprong van positie 5 de top 3 binnen. Een van de opmerkelijke gevallen in deze categorie is Opel, dat precies twee bedrijfsauto’s meer verkocht dan een jaar eerder. Daarnaast stegen de verkopen bij Iveco, dat slechts één model levert, met ruim een kwart. Dodge sloeg alles: tweedehands verkopen bij de Amerikaanse autofabrikant stegen met meer dan 50 procent naar een totaal van 1.866 stuks – net te weinig om de top 10 binnen te dringen.

De 10 bestverkochte merken van 2018

1. Volkswagen – 22.809 stuks (-1,8%)

2. Mercedes – 12.482 stuks (+8,7%)

3. Ford – 10.932 stuks (+15,1%)

4. Renault – 10.861 stuks (+9,3%)

5. Peugeot – 9.964 stuks (-1%)

6. Opel – 9.061 stuks (-)

7. Citroën – 6.910 stuks (-4,8%)

8. Fiat – 4.830 stuks (+2,9%)

9. Iveco – 2.142 stuks (+25,1%)

10. Nissan – 1.928 stuks (-4,5%)

In 2018 zagen we bij de normale personenauto’s dat men steeds vaker ging kiezen voor ofwel hele kleine auto’s, of juist hele grote auto’s. Bij de bedrijfsauto’s op de tweedehandsmarkt zien we dat men de voorkeur geeft aan grote voertuigen. Busjes als de Mercedes Sprinter en de Renault Trafic vielen goed in de smaak en ook verkopen van Amerikaanse pick-ups schoten als een pijl in de lucht. De RAM 1500 en Ford F-150 werden driemaal vaker gekocht (respectievelijk 1.215 en 115 stuks) dan een jaar eerder. Kleinere bestelauto’s hadden juist met tegenvallende verkopen te maken. De lijstaanvoerder bijvoorbeeld, de Caddy, werd 6,5 procent minder verkocht dan een jaar eerder. Hetzelfde geldt voor o.a. de Partner en de Berlingo.

De 10 bestverkochte modellen van 2018

1. Volkswagen Caddy – 10.137 stuks (-6,5%)

2. Volkswagen Transporter – 9.351 stuks (+1%)

3. Peugeot Partner – 5.979 stuks (-3,6%)

4. Mercedes Sprinter – 5.141 stuks (+16%)

5. Mercedes Vito – 5.079 stuks (+1,7%)

6. Opel Vivaro – 4.581 stuks (+1,6%)

7. Citroën Berlingo – 4.550 stuks (-3,6%)

8. Renault Trafic – 4.164 stuks (+17,5%)

9. Renault Kangoo – 3.833 stuks (+0,6%)

10. Ford Transit – 3.722 stuks (-9,2%)

Beeld: Mercedes Vito met absurd stoere mancave, door @basfransencarphotography.